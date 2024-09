“Si los perros ladran”: El polémico mensaje del Chicharito Hernández

Una de las constantes para Javier ‘Chihcarito’ Hernández desde su regreso a las Chivas del Guadalajara han sido las lesiones, el ex delantero del Manchester United y el Real Madrid no ha encontrado la consistencia necesaria para ser considerado en el once de Fernando Gago y apenas suma un gol desde el retorno a las tierras que los vieron nacer futbolísticamente. Sin embargo, lo anterior no lo priva de mandar mensajes que encienden la polémica a través de redes sociales.

A través de sus historias en Instagram, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana compartió fotos durante el trabajo de gimnasio que realizó el Rebaño Sagrado. El veterano atacante acompañó las imágenes con texto que parece ir dirigido a todos aquellos que lo han criticado desde que aterrizó en tierras tapatías proveniente de la MLS.

“Vamo que vamo”, escribió el ‘Chicharito’ en una fotografía donde se lo ve sonriente frente al espejo del gimnasio en Verde Valle. La siguiente es mucho más directa, incluso con el jugador viendo directamente a la cámara: “Solo uno sabe cuando nos vamos a dormir si lo dimos todo en ese día o no... ‘Si los perros ladran sancho, señal que vamos avanzando’”, puso Hernández.

Más allá de las palabras del artillero, destaca que se encuentra haciendo trabajos de recuperación y que con el parón por Fecha FIFA podría estar disponible para la Jornada 7, fin de semana en que las Chivas visitarán la capital del país para medirse a nada más y nada menos que las Águilas del América. Los rojiblancos llegarán motivados tras golear a Juárez, mientras los emplumados lo harán después de recibir cuatro del Cruz Azul.

No debemos olvidar que desde su regreso, ‘Chicharito’ únicamente encontró portería rival en una ocasión, frente al Puebla en el Clausura 2024. Se perdió también el par de encuentros que el Rebaño disputó en la Leagues Cup.

