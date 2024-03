El “Chicharito” Hernández se pone “guapo” y le da un súper regalo a la plantilla de las Chivas

Una práctica habitual durante las fechas FIFA es que los clubes del futbol mexicano viajen a los Estados Unidos para participar en encuentros amistosos en ciudades con mucha presencia de ciudadanos con ascendencia azteca, cómo es el caso de Los Ángeles California condado que fue la sede de una edición del Clásico Tapatío entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas.

El compromiso entre las dos instituciones del Estado de Jalisco, terminó con un empate a 0 goles, sin embargo, otro ausente además del gol fue Javier “Chicharito” Hernández, quien no hizo el viaje por molestias en su tobillo, pero que no acompañará al resto del plantel no significó que no estuviera presente.

El día previo a su duelo en el BMO Stadium casa del LAFC algunos jugadores del Rebaño Sagrado publicaron en sus redes sociales que estaban en el juego de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y los 76’ers de Philadelphia, lo cual fue gracias a Hernández Balcázar, ya que el “Chicharito” movió sus influencias en la ciudad que hasta hace unos meses era su casa y pudo colocar a las Chivas tanto jugadores como cuerpo técnico en la Crypto Arena.

Terminan los rumores del conflicto entre el “Chicharito” y el “Pocho”

En las últimas semanas había corrido un rumor en Verde Valle el cual era que había una supuesta fractura en el plantel de Guadalajara, sobre todo en dos referentes como lo son Víctor “Pocho” Guzmán y Javier “Chicharito” Hernández, pero en redes sociales tanto el 5 como el 14 interactuaron en relación a los boletos para ver a los Lakers, por lo que se demostró que mantiene una buena relación; el mediocampista puso en una historia de Instagram “Gracias Javier @ch14_” y el atacante le respondió “A ustedes familia por tanto”.

