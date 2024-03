VIDEO: Christian Pulisic se burla de México tras triunfo en la CONCACAF Nations League

Este domingo 24 de marzo del 2024, la Selección Mexicana terminó perdiendo ante Estados Unidos en la final de la Nations League de CONCACAF. El encuentro se disputó en el Estadio At&t en punto de las 19:15 horas.

Con la victoria del equipo de las barras y las estrellas, México llega a siete encuentros seguidos en los que no logra ganar ante Estados Unidos. Registra cinco derrotas y dos empates. Además, en las tres ediciones que se han disputado de la Nations League, México no ha podido ganar ninguna, quedando dos veces en segundo lugar y una en tercera.

Tras finalizar el partido y mientras esperaban la ceremonia para levantar el trofeo, Christian Pulisic se burló de la Selección Mexicana pues en un video publicado en la cuenta oficial de la Selección de Estados Unidos el delantero mencionó la conocida frase de dos a cero con una sonrisa en su rostro.

“Ni siquiera lo había notado, dos a cero”

“Christian, did you see the score?” pic.twitter.com/YRvruqKiOv

— U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) March 25, 2024