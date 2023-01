“Chicharito” manda mensaje a Ibai después de los Premios Esland

Ibai fue premiado dos veces en los galardones que tuvieron sede en México el pasado 29 de enero, los Premios Esland, y el delantero mexicano “Chicharito” Hernández comentó una de las publicaciones que subió el “streamer del año” en su Twitter oficial.

Streamer del año.



Mejor evento del año.



Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por seguir todas mis aventuras desde hace tantos años.



Gracias México por ser un país absolutamente increíble.

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ih08cFmQPG — Ibai (@IbaiLlanos) January 30, 2023

“Ibai Llanos Sigamos imaginando cosas chingonas, felicitaciones por este año. ¡Fue un placer conocerte y colaborar juntos!”, escribió el mexicano.

Ibai Llanos fue una de las personalidades más premiadas con los galardone a: Steamer del año y Mejor evento del año, junto al periodista y presidente de jijantes FC, Gerard Romero.

Además de la felicitación al creador de contenido, también extendió un mensaje para todos los mexicanos que participaron en los Premios Esland.

“Gracias por seguir poniendo el nombre de México y Latinoamérica en alto @samyriveratv, @Quackity, @elmarianaa, @dedreviil, @JuanSGuarnizo.”

Los elogios continuaron para el creador y organizador principal del evento, The Gregf, por montar tremendo show en tierras mexicanas.

“Increíble evento te montaste @TheGrefg Espero que hayan disfrutado mucho de mi México lindo.”

Javier Hernández ha tenido mucho contacto en el mundo del streaming, ha creado su propia cuenta en Twitch donde transmite partidas de Call Of Duty y actualmente cuenta con más de 8000,000. seguidores, obtuvo una propuesta por parte de Ibai para formar parte de su equipo en la Kings League, un nuevo proyecto de futbol 7 con formato innovador.

Ganadores de los Premios Esland 2023

Clip del año: Gerad romero

Fail del año: Manute

Baile del año: Carreraaa

Enfadado del año: Luzu

Jugador esports Año: Jelty

Casters del Año: Vaky

Mejor Cobertura Informativa: Gerard Romero

Talk Show del Año: Jordy Wild

Streamer IRL del Año: Kibi

Canción del Año: Robleis

Vitubert de Año; Zilverk

Roleplayer del Año: Juan Guarnizo

Mejor Miniserie del Año: Comanche

Evento del Año: La Velada del Año de Ibail Llanos

Streamer Revelación: Spreen

Serie del Año: Dedsafio 2

Streamer del Año: Ibai Llanos