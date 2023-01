La gran final de la LLA 2023 llegará al GamersCity de Chile

El primer torneo del año de la escena competitiva de League of Legends dio comienzo el pasado 25 y 26 de enero con la batalla de las ocho mejores organizaciones de Latinoamérica desde el sur de la Ciudad de México, pese que Riot reveló que Chile recibiría el juego más importante de la LLA en Kick Off no se sabía que evento acogerá la gran final.

¡No olvides marcar tu calendario! #GamersCitySantander



📅 14, 15 y 16 de Abril

📍@MovistarArena 🇨🇱

👇Más detalles pic.twitter.com/4S7fJgyJUB — Gamers City (@GamersCityCL) January 27, 2023

La empresa desarrolladora del videojuego y organizadora de los eventos de LoL, Riot Games presentó su plan para desarrollar la gran final del máximo circuito de la Región y será en el Movistar Arena de Chile.

Te puede interesar: Grell aclara el comunicado lanzado por Isurus Gaming

Como el marco principal del GamersCity Santander, un nuevo evento a realizar por la productora Bizarro, que traerá una nueva experiencia de gaming desde el 14 al 16 de abril en el recinto santiaguino en pleno Parque O’Higgins.

Las entradas para la gran final en Chile se podrán adquirir desde Puntoticket a partir del 1 de febrero desde las 12:00 hrs en Chile, con la que los jugadores podrán acceder a todas las instalaciones del evento y claro está, experimentar la gran final que se llevará a cabo con los dos mejores equipos de todo un nuevo split competitivo que trae consigo nuevos equipos a la LLA y viejos favoritos.

Chile y su amor por League of Legends

“Nos inunda la alegría el saber que nuestros fans de Chile podrán disfrutar de un hito en la historia de los esports junto a Riot Games, el año pasado visitamos Argentina para una final y pudimos sentir una hermosa recepción por parte de nuestros fans, por lo que después de tantos años tenemos grandes expectativas para Chile”. comentó Eduardo Cazares, Product Manager de LoL Esports de Riot Games Latam.

Te puede interesar: Ex compañero de Josedeodo cuelga el teclado de League of Legends

Los eventos de Riot Games son conocidos por el gran show que ofrecen a sus asistentes, por lo que amantes de la escena del gaming podrán deleitarse con todas las sorpresas que preparan para celebrar la gran final del split Apertura de la LLA.

Cabe destacar que después de años, los talentos de cámara que Riot Games ha considerado para el 2023 incluyen a dos chilenos que se ganaron el cariño de su fanaticada a lo largo de las generaciones de jugadores y fans que han experimentado el fenómeno que ha sido League of Legends para revolucionar la forma en que eventos de gaming se ha considerado.