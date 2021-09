‘Chicharito’ acepta que no quiere ser goleador en la MLS

Javier “Chicharito” Hernández reapareció con el Galaxy , después de dos meses de ausencia debido a una lesión en la pantorrilla. Sin embargo su regreso no fue el esperado por los aficionados tras fallar una acción clara de gol en el empate a uno entre el conjunto angelino y Colorado Rapids, pero para ‘CH14' lo importante no son las marcas personales (goleo), sino lograr campeonatos con la institución.

“Sé que eso (anotar gol) es una de las maneras que puedo ayudar a mi equipo, pero no juego por títulos individuales. De nada me sirve ser campeón goleador si nos eliminan en los playoffs, cambiaría eso para conseguir la sexta estrella de la institución”, expresó ‘CH14' en conferencia de prensa.

Además Javier Hernández fue contundente y habló sobre la Selección Azteca, un tema donde en los últimos meses ha existido mucha polémica por su no convocatoria.

Lo que representa la Selección Mexicana

“Como todo fanático siempre le vamos a desear lo mejor, siempre lo haré de la mejor manera. Veremos qué va a ir sucediendo. No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y proyectos fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la Selección es eso, un plus y un extra a tu trabajo, si se da bienvenido sea y si no, que la vida siga”, agregó Hernández.

Para “Chicharito” el presente que vive con su club es muy distinto al que vivó la temporada pasada, siendo categórico y asegurando que todo se debe al trabajo en equipo.

“Cuando estoy bien no me siento el mejor jugador, cuando he estado fuera no significa que no sé jugar. Lo importante es enfocarme en el equipo y soy igual de importante que los otros 23 jugadores y el personal. Todos estamos enfocados en llevar al equipo a su sexta estrella. Es la primera vez que estamos, todos, que toda la plantilla está sana, sin sanción, todo el mundo. Siempre han sido las lesiones, los partidos internacionales, estos son factores que hay que tener en cuenta”, declaró.

El Galaxy se enfrentará el próximo miércoles 15 de septiembre al Houston Dynamo y ‘CH14' quiere gritar un gol totalmente a la mexicana.

