‘Chicharito’ no hace falta en la Selección Mexicana: Matador Hernández

Luis Hernández y Chicharito Hernández comparten tres temas en la vida: el apellido, ser los máximos anotadores en la historia de México en las Copas del Mundo con 4 goles cada uno y jugar en el Galaxy. Chicharito no estará con la Selección Mexicana en Qatar 2022 por temas disciplinarios, sin embargo, el Matador considera que no hará falta en el Mundial que inicia dentro de 32 días.

“No, no hace falta (Chicharito en la Selección), (ser el máximo goleador en la historia de México) no te da un lugar, y que haga otras cosas en el Galaxy, pero si no le convence al técnico, no pasa nada” dijo Luis Hernández durante un evento con un patrocinador de la Selección Nacional.

‘Matador’ Hernández habla del presente del ‘Chicharito’

Luis Hernández comparó el presente del combinado azteca con lo que vivieron previo a Francia 98 cuando enfrentaron el grupo con Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur, del que a pesar de las bajas expectativas, se clasificaron invictos a octavos de final.

“Se palpa esa desconfianza pero los jugadores y todos los que están ahí no lo hacen porque quieren, al final a veces no están en ritmo. Se tienen que conectar, eso lo veo y lo siento, pero hay que echarle la mejor de las vibras para que nos vaya bien en el Mundial” finalizó Luis Hernández.

Selección Mexicana sigue trabajos en el CAR

Cinco jugadores se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento para realizar trabajos preparativos para el Mundial: Alexis Vega, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, Héctor Herrera y Raúl Jiménez ya están en la concentración. Este miércoles llegaría Roberto Alvarado quien espera el nacimiento de su primer bebé. Los jugadores que ya fueron eliminados en cuartos de final como Uriel Antuna, Carlos Rodríguez y Jesús Angulo llegarán el domingo al campamento dirigido por Gerardo Martino. México viajará a España para los amistosos ante Irak y Suecia el 31 de octubre.



