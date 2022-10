Juan Carlos Osorio habla claro sobre el futbolista mexicano

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana que estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018, habla claro sobre la problemática del futbolista mexicano y el porqué el conjunto azteca no trasciende en los mundiales.

“La Liga MX es una (Liga) con mucho dinero y muchos jugadores mexicanos prefieren estar acá o ir a la MLS que competir en Europa por un puesto”, señaló Juan Carlos Osorio en entrevista para ESPN.

“Las grandes selecciones son aquellas que tienen la mayor cantidad posible de sus jugadores en las mejores ligas y siendo influyentes en sus equipos y México no tiene muchos”, adjuntó el entrenador sudamericano.

Juan Carlos Osorio dirigió 52 partidos con la Selección Mexicana en el periodo de 2015 a 2018 compitiendo en la Copa América Centenario, Copa Oro, Copa Confederaciones y el Mundial 2018. El colombiano clasificó a México en el primer puesto de Concacaf para la máxima competencia mundial de futbol que se jugó en Rusia.

Osorio también comentó que el jugador argentino y el uruguayo se plantean el reto de jugar en el futbol europeo, competir contra quien sea y mostrarle a todo el mundo sus capacidades.

En el Mundial de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio llevó a México a una victoria histórica ante Alemana (1-0), venció a Corea del Sur (2-1) y perdió ante Suecia (0-3) en la fase de grupos.

Osorio acepta su culpa en el partido ante Suecia

En cuanto al partido contra Suecia, Osorio aceptó su culpa: “Yo creo que en el segundo tiempo cometí un grave error de salir a atacar e ir a buscar todo y no pensar que ellos tenían que ganar, que iban a buscar todo por arriba y con Jesús Gallardo amonestado a los 27 segundos, fue difícil”.

El extécnico de la Franja del Puebla habló sobre Rodolfo Pizarro (actual jugador de los Rayados de Monterrey) y una posible venta al futbol europeo cuando estaba con las Chivas de Guadalajara.

“Yo les dije, y me acuerdo con quién hablé pero prefiero no decirlo, no vendan a Pizarro acá (Monterrey), sino al extranjero, así sea por la mitad de dinero, pero que juegue allá. Yo hice lo más que pude, porque hasta allá no puedo llegar, porque la respuesta fue: ‘Usted no se meta en nuestros negocios’”, finalizó.