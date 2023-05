‘Chicharito’ "perdona” al ‘Tata’ Martino tras vetarlo de la Selección Mexicana

La ausencia del ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana, se dio con Gerardo ‘Tata’ Martino en el banquillo. No obstante, el delantero del Galaxy disculpó al ahora extécnico del conjunto azteca, pues considera que no es el único responsable de su ausencia.

El delantero mexicano confesó que el ‘Tata’ Martino no fue el único culpable de su ausencia en la Selección Mexicana, aunque no quiso señalar a más personajes que hayan influido en que no fuera convocado desde hace ya algún tiempo.

Te puede interesar: VIDEO: Santiago Giménez empata a ‘Chicharito’ y Luis García

Los delanteros que prefiere ‘Tata’ Martino por encima de Chicharito

‘Chicharito’ habla de su ausencia en la Selección Mexicana

En entrevista con Rubén Rodríguez, de Fox Sports, el atacante mexicano aseguró que Martino no fue el único responsable de no ser llamado a la Selección Mexicana. No obstante, no quiso hablar de la causa que lo llevó a ser “vetado” del conjunto azteca y por lo tanto, perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Me tocó bailar con la más fea, no nada más a mi sino a varios. Me equivoqué pero lo más importante, es que lo reconocí a tiempo. No puedo hablar del tema porque me llevó a alguien entre las patas, así tenía que pasar, asumí el rol de villano”, fue lo que declaró el goleador del Galaxy.

Getty Images

La ausencia del ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana, fue muy notoria. En un principio formaba parte de las convocatorias de Gerardo Martino pero de un momento a otro, dejó de figurar en las listas, al grado de perderse el Mundial de Qatar 2022 y algunos otros torneos importantes.

Ahora, de la mano de Diego Cocca, quien reconoció ya haber tenido pláticas con el goleador del Galaxy, espera volver pronto y disputar algunos partidos, pensando que la Copa del Mundo del 2026 luce complicada por la edad del delantero.

Te puede interesar: Chicharito Hernández explota contra su veto de la Selección Mexicana