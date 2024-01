‘Chicote’ Calderón confiesa que espera que América lo lleve a Selección

Pocos son los aficionados que le han brindado el beneficio de la duda a Cristian Calderón a partir de su llegada al América. Consciente de que sus antecedentes más frescos no lo favorecen ante la opinión pública, ‘Chicote’ tiene claro el camino a seguir para reivindicar su carrera e, inclusive, volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

“Creo que, hoy, lo importante es trabajar día a día, seguir y, el día que me toque , hacerlo de la mejor manera , sumar la mayor cantidad de minutos y ¿por qué no soñar con regresar a la Selección, más hoy que se viene una competencia importante para ella (la Copa América). Vamos paso a paso, sí estoy con la seguridad de que lo voy a hacer bien y claro que quiero regresar a la Selección. Para mí, sería como volver a cumplir ese sueño que tenía. Debo dar lo mejor de mí en América, para que me puedan dar la oportunidad de llegar a Selección”, dijo, en entrevista con Azteca Deportes.

Te puede interesar: Chava Reyes revela cómo lo convenció Jardine de quedarse en América

Los pronósticos de Chivágoras | Jornada 2, Clausura 2024

‘Chicote’ Calderón sabe de la competencia que tendrá en América

El refuerzo azulcrema hizo énfasis en que, antes de pensar en volverse el mejor lateral del futbol mexicano, debe afrontar la competencia interna del vigente campeón de la Liga BBVA MX y superar a los otros dos zagueros izquierdos de la entidad.

“Es una disputa en mi posición con dos grandes jugadores como son ‘Chava’ Reyes y Luis Fuentes. Aquí, los veo y es desde el saludo cuando te das cuenta de si una persona puede o no saludarte bien, aquí no hay eso, no existe eso. Todos platican, todos echan bromas y eso es algo que los llevó a ganar la ‘14’”, explicó.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT during the game Mexico vs Panama, corresponding to League A of Group B of the League of Nations CONCACAF 2019-2020, at Ateca Stadium, on October 15, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Panama, correspondiente a Liga A del Grupo B de la Liga de Naciones CONCACAF 2019-2020, en el Estadio Azteca, el 15 de Octubre de 2019.

Mientras él el entorno de las águilas eleva sus aspiraciones, crece la duda en el entorno de las águilas: ¿era necesario fichar a ‘Chicote? Por ahora, él tiene claro cuál puede ser su valor agregado.

“Yo creo que lo único que puedo traer acá, ahorita, es alegría, felicidad de querer aportar, de ser un jugador del que se hable bien, yo tengo que llegar a adaptarme a cómo es el equipo, cómo es la institución, el grupo, y eso lo he ido haciendo poco a poco. He cotorreado con la mayoría y creo que vamos bien. Yo puedo aportar lo que el profe me ponga a hacer; si él me dice que para allá, tengo que ir para allá”, indicó.

‘Chicote’ Calderón pide confianza a la afición del América

Calderón aprovecha para pedir un voto de confianza; sabe que su aterrizaje en el ‘Nido’ no fue el deseo de Año Nuevo de muchos americanistas, pero promete entregarse en pro del club más laureado del balompié azteca.

“Quiero hacer las cosas bien, que se me dé una oportunidad, prefiero hablar dentro del campo y no ser fuera de la cancha como dicen; ya después, la afición dirá si puedo estar. Que me apoyen o que no me apoyen ya es una decisión de ellos, pero obviamente yo daré lo mejor de mí por la institución”, sentenció.

Te puede interesar: Futbolistas de América piden un estadio para jugar en el Clausura 2024