Así fue el Super Bowl LVII donde los Chiefs se proclamaron campeones
En un histórico duelo entre los Chiefs y los Eagles, revive las mejores jugadas del Super Bowl LVII, donde Patrick Mahomes empieza a convertirse en leyenda
Los Chiefs son campeones de la NFL, luego de venir de atrás para conseguir su tercer Vince Lombardi, segundo en cuatro años, al mando de Patrick Mahomes.
GOL DE CAMPO DEL TRIUNFO | Harrison Butker consigue el FG más importante de su carrera y le da el título a los Chiefs | Chiefs 38-35 Eagles
.@buttkicker7 gives the @Chiefs the lead with 8 seconds left!— NFL (@NFL) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts consigue su tercer TD por tierra y empata el partido con 5 minutos por jugarse | Chiefs 35-35 Eagles
FOUR TOUCHDOWNS FOR @JalenHurts. WOW.— NFL (@NFL) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS | Patrick Mahomes consigue su tercer pase de TD con Skyy Moore y alargan la ventaja contra Philadelphia | Chiefs 35-27 Eagles
The @Chiefs climb all the way back! INCREDIBLE.— NFL (@NFL) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE CHIEFS | Kadarius Toney pone por primera vez a Kansas arriba en el marcador | Chiefs 28-27 Eagles
TIE GAME. HERE WE GO.— NFL (@NFL) February 13, 2023
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GOL DE CAMPO DE EAGLES | Jake Elliot consigue su segundo FG para poner a seis puntos la diferencia | Chiefs 24-27 Eagles
Apúntenle tres puntos más a los @Eagles 👟🏈— NFL México (@nflmx) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS | Luego de 11 jugadas, Isiah Pacheco acerca a Kansas City en el marcador | Chiefs 21-24 Eagles
¡El ataque terrestre como protagonista! 🏃♂️💨— NFL México (@nflmx) February 13, 2023
Isiah Pacheco ya está acercando a los @Chiefs
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Inicia la segunda mitad del Super Bowl LVII, los Chiefs reciben el ovoide y buscarán remontar el encuentro.
Así fue el segundo cuarto del Super Bowl LVII | Chiefs 14-24 Eagles
GOL DE CAMPO DE EAGLES | En el final del primer tiempo, Jake Elliot consiguió un gol de campo de 35 yardas | Chiefs 14-24 Eagles
.@Eagles extend their lead with a FG before the half!— NFL (@NFL) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts vuelve a hacerse presente y pone arriba en el marcador a los de Philadelphia | Chiefs 14-21 Eagles
It's too easy for @JalenHurts.— NFL (@NFL) February 13, 2023
Third TD of the night.
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TOUCHDOWN DE CHIEFS | Kansas City aprovecha el error de Jalen Hurts y la defensiva hace la jugada grande para empatar el partido | Chiefs 14-14 Eagles
CHIEFS TIE IT BACK UP WITH A SCOOP AND SCORE— NFL (@NFL) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE EAGLES | En la primera jugada del segundo cuarto, AJ Brown, tras un de 45 yardas de Jalen Hurts, los de Philadelphia se ponen arriba en el marcador.
WHAT AN ADJUSTMENT. HURTS TO BROWN 45-YARD TOUCHDOWN!— NFL (@NFL) February 13, 2023
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Arranca el Segundo Cuarto del Super Bowl LVII, Chiefs y Eagles empatan 7-7 luego de los primeros quince minutos.
Así fue el Primer Cuarto del Super Bowl LVII | Chiefs 7-7 Eagles
TOUCHDOWN DE CHIEFS | Travis Kelce empata el partido tras un pase de 18 yardas de Patrick Mahomes en el Super Bowl LVII | Chiefs 7-7 Eagles
Mahomes to Kelce but make it Super.— NFL (@NFL) February 13, 2023
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TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts consigue los primeros puntos partido, en la primera serie ofensiva del Super Bowl LVII | Chiefs 0-7 Eagles
.@JalenHurts with the QB sneak!@Eagles on the board first! #FlyEaglesFly— NFL (@NFL) February 12, 2023
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Inicia el Super Bowl LVII, Harrison Butker da la patada para arrancar el partido
¿Quién ganó el volado en el Super Bowl LVII | Chiefs vs Eagles
Kansas City Chiefs gana el volado, y deciden patear, los Eagles tendrán la primera serie ofensiva del Super Bowl LVII
Pat Tillman Foundation Scholars are the honorary captains for the #SBLVII coin toss.— NFL (@NFL) February 12, 2023
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Se canta el himno nacional de los Estados Unidos
Ya saltan al emparrillado los equipos que pelearán en el Super Bowl LVII
IT'S GAME TIME 😤— NFL (@NFL) February 12, 2023
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Here come the NFC Champion @Eagles 🔥— NFL (@NFL) February 12, 2023
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.@isiah_pachecoRB got the moves 🕺 😤— NFL (@NFL) February 12, 2023
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Previa Chiefs vs Eagles | Super Bowl LVII
Se busca nuevo campeón en la NFL. Los Chiefs y los Eagles se verán las caras en el State Farm Stadium, de Phoenix, Arizona, por el trofeo Vince Lombardi, en el Super Bowl LVII; pero sobre todo por un lugar en la historia del futbol americano, Patrick Mahomes quiere dejar en claro que es el mejor, mientras que Jalen Hurts busca un lugar en la élite.
Preparing the launch codes. 🚀 @PatrickMahomes— NFL (@NFL) February 12, 2023
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VE GRATIS CHIEFS VS EAGLES EN VIVO
Los dos mejores equipos de la temporada regular se verán las caras en punto de las 5:40 PM (tiempo del centro de México). Por un lado, los de Kansas City fueron el equipo que mas puntos anotó en la campaña; en tanto, Philadelphia se quedó como la segunda mejor defensiva de la liga, pero eliminaron a la primera en la final de la Conferencia Nacional, los 49ers.
How many catches between these two today?@1kalwaysopen_ | @DeVontaSmith_6— NFL (@NFL) February 12, 2023
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TV Azteca transmitirá el Super Bowl LVII entre Chiefs vs Eagles
No te pierdas el Super Bowl LVII por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México) con todo el equipo de Ritual NFL: Enrique Garay, el Coach Castillo, Inés Sainz, Pablo De Rubens, Eduardo Ruíz y Andrea Sola, desde el State Farm Stadium.
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