Los Chiefs son campeones de la NFL, luego de venir de atrás para conseguir su tercer Vince Lombardi, segundo en cuatro años, al mando de Patrick Mahomes.

GOL DE CAMPO DEL TRIUNFO | Harrison Butker consigue el FG más importante de su carrera y le da el título a los Chiefs | Chiefs 38-35 Eagles

TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts consigue su tercer TD por tierra y empata el partido con 5 minutos por jugarse | Chiefs 35-35 Eagles

TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS | Patrick Mahomes consigue su tercer pase de TD con Skyy Moore y alargan la ventaja contra Philadelphia | Chiefs 35-27 Eagles

TOUCHDOWN DE CHIEFS | Kadarius Toney pone por primera vez a Kansas arriba en el marcador | Chiefs 28-27 Eagles

GOL DE CAMPO DE EAGLES | Jake Elliot consigue su segundo FG para poner a seis puntos la diferencia | Chiefs 24-27 Eagles

TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS | Luego de 11 jugadas, Isiah Pacheco acerca a Kansas City en el marcador | Chiefs 21-24 Eagles

Inicia la segunda mitad del Super Bowl LVII, los Chiefs reciben el ovoide y buscarán remontar el encuentro.

Así fue el segundo cuarto del Super Bowl LVII | Chiefs 14-24 Eagles

GOL DE CAMPO DE EAGLES | En el final del primer tiempo, Jake Elliot consiguió un gol de campo de 35 yardas | Chiefs 14-24 Eagles

TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts vuelve a hacerse presente y pone arriba en el marcador a los de Philadelphia | Chiefs 14-21 Eagles

TOUCHDOWN DE CHIEFS | Kansas City aprovecha el error de Jalen Hurts y la defensiva hace la jugada grande para empatar el partido | Chiefs 14-14 Eagles

CHIEFS TIE IT BACK UP WITH A SCOOP AND SCORE



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TOUCHDOWN DE EAGLES | En la primera jugada del segundo cuarto, AJ Brown, tras un de 45 yardas de Jalen Hurts, los de Philadelphia se ponen arriba en el marcador.

Arranca el Segundo Cuarto del Super Bowl LVII, Chiefs y Eagles empatan 7-7 luego de los primeros quince minutos.

Así fue el Primer Cuarto del Super Bowl LVII | Chiefs 7-7 Eagles

TOUCHDOWN DE CHIEFS | Travis Kelce empata el partido tras un pase de 18 yardas de Patrick Mahomes en el Super Bowl LVII | Chiefs 7-7 Eagles

Mahomes to Kelce but make it Super.



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TOUCHDOWN DE EAGLES | Jalen Hurts consigue los primeros puntos partido, en la primera serie ofensiva del Super Bowl LVII | Chiefs 0-7 Eagles

Inicia el Super Bowl LVII, Harrison Butker da la patada para arrancar el partido

¿Quién ganó el volado en el Super Bowl LVII | Chiefs vs Eagles

Kansas City Chiefs gana el volado, y deciden patear, los Eagles tendrán la primera serie ofensiva del Super Bowl LVII

Pat Tillman Foundation Scholars are the honorary captains for the #SBLVII coin toss.



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Se canta el himno nacional de los Estados Unidos

Ya saltan al emparrillado los equipos que pelearán en el Super Bowl LVII

Previa Chiefs vs Eagles | Super Bowl LVII

Se busca nuevo campeón en la NFL. Los Chiefs y los Eagles se verán las caras en el State Farm Stadium, de Phoenix, Arizona, por el trofeo Vince Lombardi, en el Super Bowl LVII; pero sobre todo por un lugar en la historia del futbol americano, Patrick Mahomes quiere dejar en claro que es el mejor, mientras que Jalen Hurts busca un lugar en la élite.

VE GRATIS CHIEFS VS EAGLES EN VIVO

Los dos mejores equipos de la temporada regular se verán las caras en punto de las 5:40 PM (tiempo del centro de México). Por un lado, los de Kansas City fueron el equipo que mas puntos anotó en la campaña; en tanto, Philadelphia se quedó como la segunda mejor defensiva de la liga, pero eliminaron a la primera en la final de la Conferencia Nacional, los 49ers.

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TV Azteca transmitirá el Super Bowl LVII entre Chiefs vs Eagles

No te pierdas el Super Bowl LVII por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México) con todo el equipo de Ritual NFL: Enrique Garay, el Coach Castillo, Inés Sainz, Pablo De Rubens, Eduardo Ruíz y Andrea Sola, desde el State Farm Stadium.

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