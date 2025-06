Chile pierde ante Argentina y roza la eliminación del Mundial 2026

En la cuerda floja. La Selección de Chile no pudo hacer pesar su localía y se encuentra al borde de quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026.

Durante la Fecha 15 de las Eliminatorias de Conmebol, el conjunto de La Roja fue derrotado por Argentina, escuadra que ya tiene boleto en mano para la Copa del Mundo del siguiente año.

Con Lionel Messi arrancando el juego desde la banca y un solitario gol de Julián Álvarez en el primer tiempo, la escuadra dirigida por Lionel Scaloni sumó tres puntos más rumbo al Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la derrota de Chile en la Jornada 15, el equipo comandado por Ricardo Gareca aún no se encuentra eliminado, no obstante, ya no hay margen de error ya que deben ganar sus tres encuentros restantes y dependen de otros resultados para seguir con esperanzas de calificar por lo menos a la instancia de repechaje.

Los partidos que le restan a Chile son el 10 de junio frente a Bolivia. Posteriormente, el 9 de septiembre visitan a Brasil y el 14 de septiembre juegan frente a Uruguay.

Previa Chile vs Argentina

Luego del partido entre España vs Francia en la que La Roja terminó avanzando a la final de la Nations League 2025 de la UEFA , ahora el futbol de selecciones en Sudamérica entra en acción. Chile vs Argentina se enfrentan hoy en la eliminatoria CONMEBOL con la cobertura del partido la tendrás los detalles del resultado EN VIVO por Azteca Deportes. Este será el encuentro de hoy jueves 5 de junio a las 18:00 horas (Horario del centro de Mëxico). El duelo se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Se acaba el tiempo para Chile si quiere llegar a su primera fase final de la Copa Mundial desde 2014, ya que comienza esta ronda de partidos en el último puesto de la clasificación de la CONMEBOL. La posición de Argentina es mucho más segura que la del conjunto local en este choque, y es que el vigente campeón del mundo ya aseguró su lugar en la fase final del Mundial de 2026.