¿Pumas no sabe ganar sin el Chino Huerta? Esto dice el delantero mexicano

Pumas tendrá en el campo a César Huerta para hacerle frente a la máquina de Cruz Azul. El equipo de Gustavo Lema sabe que atraviesa un gran presente, pero no quiere confiarse. Cada uno de los juegos que ha tenido Pumas sin el “Chino” ha sufrido, aunque para él no existe una “Chinodependencia” en el cuadro auriazul.

“Ya lo demostraron el partido pasado que no hay dependencia. El jugador que juegue está en su mejor nivel y uno de nuestros fuertes es el plantel, entonces jugador que no esté, cualquiera puede suplirlo. No se perdió", dijo el referente felino.

Huerta y su relación con el estratega argentino

Por otro lado, se refirió a todo lo que han venido trabajando con Gustavo Lema y la mejoría del equipo en las últimas fechas del certamen.

“El día a día nos permite elevar el nivel y trabajar en detalles que marcan la diferencia. El juego del sábado nos pondría entre los primeros cuatro y el objetivo del equipo es clasificar directo a liguilla. Nosotros sabemos que nuestra mayor fortaleza es jugar en casa y vamos a sacarle la mayor ventaja posible”, comentó Huerta.

La importancia de Magallán en el plantel, según Huerta

Finalmente, se animó a hablar acerca de la dificultad que tendrá el duelo ante Cruz Azul y la duda de si estará desde el arranque del partido su compañero, Lisandro Magallán.

“Es partido de liguilla y si queremos y aspiramos a ser campeones hay que ganarle a los mejores y es un buen parámetro. Es un partido de liguilla. Lo de Licha el equipo lo va a resentir, es nuestro capitán y haremos lo posible para hacer las cosas bien. Sabemos que tenemos un buen plantel. Lo de Europa, mi mente está en Pumas, quiero hacer historia aquí", sentenció César.

El jugador felino prefiere no tener su atención en Europa y promete que antes de salir del club le gustaría coronarse con un título con la camiseta universitaria.

