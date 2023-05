Chino Huerta: “Como dijo el Turco, ¿por qué no ilusionarnos?”

César “Chino” Huerta ha revivido desde la llegada de Antonio Mohamed al plantel. El jugador de los Pumas sueña con meterse al repechaje y levantar el título.

“De mí siempre esperen que me parta el alma ennla cancha, es lo menos que se merece. Como dijo el Turco, ¿por qué no ilusionarnos?”, comentó el jugador en conferencia de prensa en Cantera.

Resumen: Mazatlán 1-2 Pumas | Jornada 9, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Por otra parte, se refirió a la ilusión de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

“La ilusión de cualquier jugador es vestir la camiseta de la selección. Es un sueño que tengo y con trabajo y perseverancia espero pronto poderlo conseguir”, expresó el Chino.

Huerta palpitó el “Clásico Capitalino”

César se animó a hablar del clásico frente a las Águilas del América y da la clave pada salir victoriosos.

“Es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Lo hemos visto en muchos momentos. Tenemos que aprovechar la racha ganadora para poder sacar el triunfo”, dijo Huerta.

Y finalmente habló sobre el efecto que ha tenido Mohamed en todos los jugadores del grupo.

“Lo unico que ha cambiado es que se me ha abierto el arco. Eso me da un poquito más de confianza. Tenía esa sensación de que hacía la jugada bien y me faltaba ese último toque. Tengo que disfrutar que ando fino y alargar la racha”, sentenció el delantero felino.

Pumas vive una realidad bastante distinta ahora con Antonio Mohamed al mando. Llegó y se vio un cambio sustancial en el ánimo del equipo, al grado de que son ya dos partidos consecutivos con victoria y contundencia el frente, todo lo que le faltó a Rafael Puente durante su gestión. Ahora, gracias a los seis puntos que consiguieron en las últimas semanas, pueden soñar con el repechaje.

Por si le hacía falta un giro de suspenso a la novela del “Turco” con el conjunto felino, cuentan con el cierre más complicado de los 18 equipos que conforman la Liga BBVA MX. Van ante lo dos primeros lugares de la clasificación, con el ingrediente extra de que dichos cotejos son en calidad de visitante.