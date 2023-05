Paunovic: “No dan trofeos por empatar puntos de torneos anteriores”

El serbio Veljko Paunovic, ya igualó la mejor marca de los rojiblancos en los últimos 10 años. En 2016, bajo el mando de Matías Almeyda, los tapatíos sumaron 28 unidades en las 17 jornadas, mientras que las actuales ya tienen esos puntos con 2 partidos por jugar.

En exclusiva conAzteca Deportes, Paunovic descartó que llegar a esas marcas no es suficiente para una institución con la grandeza del Guadalajara.

“Yo no he visto todavía que a nadie le den un trofeo por empatar los puntos de campeonatos anteriores, por lo tanto no hemos hecho nada y lo que estamos buscando es superar todos los puntos o los registros que hay porque tenemos la posibilidad, los dos partidos en casa van a ser muy disputados y muy duros, contra Cruz Azul es una de las finales que nos queda por jugar” dijo Paunovic en charla con Villa Villa desde La Perla Tapatía.

Resumen: Atlas 3-3 Guadalajara | Jornada 13, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Pocho Guzmán explota contra Diego Cocca tras no ser convocado

La conexión entre Chivas y la afición

El martes el equipo rojiblanco tuvo puertas abiertas para la afición. El entrenador fue de los más solicitados por los fanáticos y hubo una petición que llamó la atención. “Profe, vamos por la 13” le gritó un aficionado a ‘Pauno’, quien contestó “vamos” al aficionado.

“Me siento desde luego muy identificado con la afición de Chivas. Busco que en los lugares y gente con la que estoy cumplan sus objetivos, que tengamos una confirmación, una consagración, creo que esto falta por llegar, hablaremos en otro momento porque lo vamos a conseguir, estoy convencido, todo lo que noto y la conexión con nuestra afición me provoca más responsabilidad y más predispuesto para hacer todo para que Chivas sea campeón” dijo el mister que alista el juego del fin de semana contra Cruz Azul que tendremos a través de las plataformas de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Las Chivas de Hierro ya lograron mejor registro que toda la era ‘Ricardo Peláez’