Alarmas encendidas en Pumas por posible baja de César ‘Chino’ Huerta

Las alarmas al interior de Pumas se encuentran prendidas, debido a que César Huerta no ha entrenado al parejo de sus compañeros; el ‘Chino’ presenta una molestia en el pie por lo que se encuentra en duda para el próximo encuentro de Universidad Nacional en la Liga BBVA MX, el cual será en contra de la Franja del Puebla.

El extremo argentino Eduardo ‘Toto’ Salvio fue cuestionado en rueda de prensa sobre que tanto podría afectar a los Pumas no contar con el número 12 en su próximo encuentro.

“Nunca es bueno cuando falta uno de los chicos. Sabemos de la importancia del ‘Chino’ en el equipo, pero son cosas que pasan en el futbol. Ojalá llegue de la mejor manera al partido y si no llega tenemos jugadores para suplirlo y que hagan su trabajo. Confiamos en todos en los que están. Inició el ‘Melli’, se lesionó y apareció Piero y lo hace muy bien. Todos tienen que estar preparados porque no sabes cuándo te va a tocar”, comentó Salvio en torno a la posible baja de Huerta en contra del Puebla.

¿Eduardo Salvio se irá de Pumas al final del Clausura 2024?

Al ‘Toto’ únicamente le resta de contrato el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, por lo que en caso de no renovar se convertirá en agente libre el jugador argentino; en rueda de prensa mencionó que su deseo es continuar en la disciplina auriazul, sin embargo es depende de la directiva del Pedregal.

“Es algo que estuvimos hablando con la directiva. Ellos saben que si realmente quieren que me quede, me voy a quedar. Mi deseo es quedarme acá. Quiero quedarme muchos años en Pumas. Dependen de cosas del club y si el club quiere que me quede, me quedaré, pero sino serán mis últimos meses. Espero se resuelva en los próximos meses”, adelantó el 10 de los Pumas sobre su futuro en los próximos meses en conferencia de prensa.

