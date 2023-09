Chino Huerta ve con buenos ojos sumar a Dinenno a la Selección

Luego de su primer convocatoria en Selección Mayor, el Chino Huerta habló de los jugadores naturalizados que podrían integrarse al equipo de Jaime Lozano, tal como lo hará Julián Quiñones que ya estuvo concentrado antes de los juegos amistosos ante Australia y Uzbekistán.

“Si él es un gran jugador y cualquier jugador que sea mexicano que venga a aportar a la selección es bienvenido”, señaló Huerta sobre el delantero de las Águilas luego de convivir con él en la concentración de la Selección Mexicana previo a los amistosos de la fecha FIFA.

¿Dinenno podría jugar para México?

El delantero de los Pumas ha expresado su intención de representar a México por el cariño que le tiene al país, no sólo por el tema futbolístico si no también por el hecho de tener a un hijo nacido en México, a partir de Enero de 2025 el comandante podría ser elegible para Jaime Lozano, algo que el Chino Huerta ve con buenos ojos.

“Es un jugador grandioso, es un jugadorazo, está a cinco goles de meterse en la historia de Pumas y como lo dije antes, todo lo que sea para sumar en selección es bienvenido”, aseguró el extremo izquierdo de la Selección Mexicana.

Las buenas y malas críticas en Selección

Luego de arrancar con gol en su debut con la Selección Mexicana, Huerta sabe que aún queda mucho camino por recorrer a pesar de las buenas críticas que recibió en el primer partido y las malas en general al equipo por no conseguir los resultados previstos en la pasada fecha FIFA.

“Yo sé muy bien que estos son procesos, igual cuando se habla que soy el mejor no me la creo, yo sigo con la misma humildad trabajando igual, cuando las cosas no salen bien tampoco me creo que soy el peor, gracias a Dios tengo esa mentalidad de saber agarrar lo bueno y lo malo desecharlo”, aseguró el Chino Huerta.

