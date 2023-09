Tena y el motivo de su ausencia en el mundial de 1986

A pesar de que en ese momento era uno de los futbolistas más destacados del América y de la Liga mexicana, Alfredo Tena se quedó afuera del Mundial de México 1986 por no querer ponerse una marca de zapatos.

Sin embargo el “Capitán Furia” no tiene ninguna deuda pendiente con la Selección Mexicana, ya que prefirió mantener sus convicciones aunque esto provocó que prácticamente lo vetaran de cualquier llamado al representativo nacional.

“Eso sí pasó, ahí me separaron, yo no quise cambiar de patrocinador, tenía un contrato con una marca deportiva que me había tratado impecable, la ropa venía importada de Europa, incluso cuando perdíamos me confortaban”, contó en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

La curiosidad en la historia relatada por Tena

Esto se remonta a una gira de preparación en Europa en 1984 cuando el técnico Bora Milutinovic tenía en su lista a Alfredo Tena, pero misteriosamente nunca se presentó con la Selección Azteca.

Desde entonces el legendario capitán del América ya no volvió a vestir la playera de México debido a las molestias que provocó con Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Futbol de ese entonces.

“Yo no sabía que eso me iba a costar que me sacaran de la selección, levanté la mano y dije que ‘no me quería cambiar, a mí me tratan bien y tengo una firma puesta en un contrato’, pero Del Castillo se enojó y luego pidió inventar algo porque ya no me quería”, relató al respecto de su veto.

Lo contradictorio es que el zaguero mexicano se consagró como uno de los mejores centrales de la liga con la obtención de seis títulos en las temporadas 1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 85, 1987-88, 1988-89.

“Yo era un buen jugador, pero mis mejores años estaban por venir, me corrieron en el 84 y todavía fue campeón con América en los años venideros, cuando me separaron no era una estrella que fuera necesaria, pero fui creciendo, lo bueno es que Quirate y Félix estuvieron bastante bien”, explicó.

Tena reiteró que ni lo extrañaron en selección y él tampoco se quedó con una espinita clavada, ya que se llevó muchas satisfacciones a nivel de clubes. Cabe señalar que el “Capitán Furia” sólo disputó el Mundial de Argentina 1978, en una de las peores presentaciones de México en el torneo.

“En la selección no me fue muy bien, los tiempos no se dieron, me llamaron muy joven, no estaba listo para esa responsabilidad, tenía poco más de 20 años cuando jugué un Mundial”, relató