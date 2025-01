El rival contra el que debutará ‘Chino’ Huerta en la Europa League

Han quedado definidos los partidos de los Playoffs de la Europa League, por lo que ya se conoce el rival que tendrá el conjunto del Anderlecht, equipo de César ‘Chino’ Huerta . Encuentro, en el que puede ser el debut del mexicano en competiciones europeas.

El conjunto del Anderlecht quedó en el décimo lugar de la tabla y tras el sorteo, se enfrentará en los Playoffs ante el Fenerbahce que terminó en el lugar 24, siendo el último clasificado.

‘Chino’ Huerta por fin podrá tener su debut en la Europa League con el Anderlecht luego de que no pudiera tener minutos en los últimos dos encuentros de la fase de grupos al no estar registrados. Para los Playoffs, el mexicano ya puede ser registrado y puede ser considerado para los encuentros ante el Fenerbahce. Dos encuentros clave ya que buscan clasificar a los Octavos de Final.



Los encuentros de los Playoffs de la Europa League se disputarán:



Sporting will face @Fenerbahce in the #UEL knockout play-off round. 🟣⚪ pic.twitter.com/zKPhjGzbLw

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 31, 2025