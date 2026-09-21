Chivas: Así le ha ido a los últimos 3 futbolistas que el club ha exportado a Europa

Las Chivas del Guadalajara se han convertido en una de las escuadras más importantes en cuanto a la exportación de futbolistas al extranjero se refiere, al menos, en los últimos años, mismos en donde varios jugadores le han dicho adiós al país para probar suerte en Europa.

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Y es que, en medio del supuesto interés que algunos equipos tienen en jugadores como Brian Gutiérrez, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez, no está de más conocer cómo le fue a los últimos jugadores que salieron de Chivas con la intención clara de cumplir sus deseos de jugar en Europa.

¿Cómo le fue a los últimos jugadores de Chivas que emigraron a Europa?

Mateo Chávez: El hoy jugador del AZ Alkmaar dejó Chivas en julio del 2025 para integrarse a la primera división neerlandesa. La primera campaña con el club estuvo llena de altibajos; sin embargo, logró participar en 32 partidos, por lo que se espera que este torneo sea el de su consolidación.

El hoy jugador del en julio del 2025 para integrarse a la primera división neerlandesa. La primera campaña con el club estuvo llena de altibajos; sin embargo, logró participar en 32 partidos, por lo que se espera que este torneo sea el de su consolidación. José Juan Macías: Fue en el año 2021 cuando las Chivas confirmaron el traspaso de José Juan al Getafe de la primera división española. Su aventura, sin embargo, derivó en solamente siete juegos de Liga, así como 198 minutos en donde no pudo hacerse presente en el marcador con goles o asistencias.

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Bryan Salazar: Pocos lo recuerdan, pero en el 2019 Chivas sorprendió con la venta de Bryan al Feirense de Portugal, un jugador de 21 años que no había debutado en la primera división y que sumó 18 partidos en Europa antes de ser mandado al Murcia B de España. Hoy, se encuentra sin equipo.

¿Chivas será la base de la Selección Mexicana rumbo al 2030?

Considerando que prestó a cinco futbolistas para la última Copa Mundial de la FIFA 2026, no se descarta que el Rebaño Sagrado vuelva a ser la base de la Selección Mexicana en el proceso de Rafael Márquez rumbo al 2030, el cual comienza este 26 de septiembre con su primer duelo ante Colombia con, nuevamente, cinco convocados rojiblancos.

