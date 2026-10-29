4 jugadores que tendrán que regresar a Chivas en 2027; ¿serán desechados por el club?

Mientras la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se acerca con peligrosidad, distintos equipos han comenzado a planear lo que será la siguiente temporada. Uno de ellos es Chivas, quien tendrá que analizar lo que ocurrirá con algunos futbolistas que volverán al club.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

De acuerdo con lo establecido por distintas fuentes, son cuatro los elementos que volverán de sus respectivos préstamos en el siguiente mercado de fichajes. Ante ello, luce interesante conocer qué es lo que ocurrirá a su regreso a Chivas y si tendrán una nueva oportunidad con Gabriel Milito.

¿Qué jugadores regresan a Chivas para el Clausura 2027?

Cade Cowell: El elemento más sonado en este rubro cuenta con un vínculo de préstamo con opción a compra de parte del New York Red Bull. Si el equipo de la MLS lo decide comprar Chivas no podrá hacer nada; sin embargo, si no es así tal parece que el Rebaño tampoco lo tiene del todo considerado.

El elemento más sonado en este rubro cuenta con un vínculo de préstamo con opción a compra de parte del New York Red Bull. Si el equipo de la MLS lo decide comprar no podrá hacer nada; sin embargo, si no es así tal parece que el Rebaño tampoco lo tiene del todo considerado. Fidel Barajas: El mexicano no tuvo la consideración de Gabriel Milito, por lo que se fue a préstamo. A pesar de tener solamente 20 años de edad el jugador nunca se ha podido consolidar en el club, por lo que luce difícil que lo haga en 2027.

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Teun Wilke: Jugando en el extranjero ha demostrado cosas interesantes; sin embargo, el hecho de haber anotado únicamente dos goles en los 22 juegos con Chivas en el pasado hace poco viable que Gabriel Milito le conceda una nueva oportunidad.

Jugando en el extranjero ha demostrado cosas interesantes; sin embargo, el hecho de haber anotado únicamente dos goles en los 22 juegos con en el pasado hace poco viable que Gabriel Milito le conceda una nueva oportunidad. Pájaro Méndez: Este jugador no ha tenido la regularidad que se esperaba en Necaxa, por lo que, ante el poco rodaje de juego que ha tenido, es posible que tampoco regrese a Chivas para el siguiente torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas y contra quien?

Mientras el próximo mercado de fichajes se acerca, vale decir que Chivas ya se prepara para el juego de la Jornada 15 del Apertura 2026. En este compromiso, el Rebaño Sagrado se medirá a los Potros del Atlante este sábado en punto de las 19:07 horas.