El motivo por el cual ‘Chicharito’ Hernández no jugará con Chivas en la jornada 3 ¿Castigo o lesión?

El delantero Javier Chicharito Hernández tiene días siendo tendencia por sus polémicas opiniones , por las cuales ya recibió una serie de llamadas de atención y luego el ex Real Madrid levantó la voz pidiendo disculpas por sus dichos.

En el marco de esta controversia de Chicharito, estaba la interrogante si parte de la sanción de Chivas, era mandar a la congeladora al delantero mexicano, y luego de revelarse la convocatoria para el juego de la jornada 3 ante San Luis, se ha despejado esa duda.

Y en efecto, Chicharito Hernández en DEFINITIVA no estará en la cancha, no jugará ante San Luis y no sabremos de él hasta un próximo aviso, aunque su ausencia no es por castigo, sanción o algo parecido.

Chicharito no entra en la convocatoria de Gabriel Milito por lesión, algo que tristemente también ha sido recurrente para Javier Hernández desde que regresó a México con el Rebaño.

Te podría interesar: Revelan en Liga MX, el verdadero nombre de Keylor Navas

La nueva lesión de Chicharito que lo aleja del Apertura 2025

Chivas fue muy claro en el tipo de lesión y que la misma llegó luego de un entrenamiento.

“Durante el calentamiento del partido de la Jornada 2 ante León, Javier Hernández refirió molestias musculares en la pierna izquierda. Después de realizarle estudios de imagen, se confirmó una lesión en el sóleo izquierdo, por lo que su regreso a la competencia estará sujeto a evolución”.

Te podría interesar: Toluca debuta en Azteca Deportes este sábado 26 de julio

La convocatoria definitiva de Gabriel Milito con Chivas, para la jornada 3 del juego ante San Luis

-Raúl Rangel

- Oscar Whalley

- Alan Mozo

- José Castillo

- Bryan González

- Gilberto Sepúlveda

- Diego Campillo

- Rubén González

- Luis Romo

- Daniel Aguirre

- Omar Govea

- Erick Gutiérrez

- Hugo Camberos

- Cade Cowell

- Efraín Álvarez

- Roberto Alvarado

- Richard Ledezma

- Santiago Sandoval

- Alan Pulido

- Teun Wilke

- Armando González