¿Se disculpa? Chicharito Hernández levanta la voz ante los señalamientos

Luego de días de polémica, de contraste de opiniones, señalamientos y sanciones anunciadas en las últimas horas, por fin el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández levantó la voz respecto a sus comentarios considerados machistas en sus redes sociales.

El ex delantero del Real Madrid, Javier Hernández Balcazar, publicó en sus historias de Instagram un texto firmado por él, en el que recapacita y entiende que sus polémicas palabras causan división y un conflicto social.

Te podría interesar: Chivas reacciona y esto es lo que sucederá con el polémico Chicharito

Javier Hernández, de 37 años de edad, lamentó sus palabras y explicó que todo este escándalo servirá para mejorar como persona, ser una mejor versión desde la honestidad y el amor por su familia.

Chicharito firmó este comunicado de tres párrafos que vienen en reacción a las sanciones anunciadas por Chivas, y los rechazos públicos de una marca deportiva que viste al Rebaño y de la Federación Mexicana de Futbol, que a su vez llegaron luego de una reacción y comentario desde la Presidencia de México.

Este es el comunicado de Javier Hernández

Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir.

Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados.

Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia amor y compañía en este camino.