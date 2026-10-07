Destacó y fue figura en Chivas, hoy vale casi 500 millones gracias a su paso por Europa

Chivas ha tenido un par de torneos que han rozado la perfección a raíz de la llegada de Gabriel Milito, técnico que además de llevar al Rebaño Sagrado a los planos estelares de la Liguilla también ha potenciado a distintos elementos debido al impacto que han generado en el campo.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Un ejemplo de ello es Armando González, jugador mexicano que se consolidó como el delantero más eficaz del último año con 24 tantos y que, tras su paso a Europa, cuenta con un valor que se acerca a los 500 millones de pesos, por lo que no está de más conocer su presente.

¿Armando González, exjugador de Chivas, vale 500 millones?

Durante el último año; es decir, en los más recientes dos torneos, no hubo un jugador mexicano que haya anotado más tantos que la Hormiga González, quien gracias a sus 24 dianas llamó poderosamente la atención de distintos equipos de Europa, entre ellos el Olympiacos.

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El histórico de Grecia puso sobre la mesa más de 10 millones de dólares con tal de convencer a la directiva de Chivas de dejarlo ir, hecho que finalmente sucedió. Esta situación, además, ayudó a que Armando elevara exponencialmente su valor con respecto al precio que tenía hace un año.

Por estos motivos es que CIES Football coloca a Armando González como el jugador más caro de la plantilla del Olympiacos y del futbol griego en general al tasarlo en un valor de entre 23 y 25 millones de euros; es decir, alrededor de 470 millones de pesos al tipo de cambio actual.

¿Armando González será el delantero titular de Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

En esta fecha FIFA la Hormiga González fue titular en los juegos más importantes que la Selección Mexicana disputó al mando de Rafael Márquez. Por tal motivo, se espera que tanto él como Raúl Jiménez y Santiago Giménez se disputen este puesto con miras al Mundial del 2030.