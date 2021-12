Chivas anunciaría una sensible baja para el próximo torneo

Las Chivas Rayadas de Guadalajara continúan su pretemporada rumbo al Torneo Grita México Clausura 2022, el “Rebaño Sagrado” le daría salida a Toño Rodríguez, portero que no pudo hacerse de la titularidad en el equipo tapatío en casi dos años de estancia.

El arquero de 29 años de edad no entra en planes del actual entrenador rojiblanco, Marcelo Michel Leaño , pues el torneo anterior solo jugó cinco partidos, con un saldo de dos derrotas, dos empates y una victoria; después de la jornada seis, Pepe Toño no volvió a ver actividad en el Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX.

Amaury Vergara y la posible llegada de Córdova a Chivas

Toño Rodríguez no pudo consolidarse en Chivas

El nacido en Guadalajara tuvo su segundo aire con el equipo de Guadalajara, sin embargo no tuvo fortuna y no pudo ganarse el rol de “inamovible” con el equipo once veces campeón del futbol mexicano, es por ello que saldría a los Gallos del Querétaro, esto según el periodista Jesús Hernández.

La segunda etapa de Rodríguez en Chivas dejó un total de 125 partidos disputados, recibió 148 tantos y en 39 ocasiones no permitió gol en su marco; aún se desconoce si la operación con el cuadro de Querétaro será venta definitiva o préstamo, pues el arquero tiene contrato hasta 2023.

Posibles refuerzos de Chivas

Las Chivas están en trabajo de pretemporada con miras al próximo torneo, sin embargo no han anunciado refuerzos, se habló de un intercambio, Uriel Antuna iría al América y Sebastián Córdova llegaría al “Rebaño”, sin embargo esta posibilidad se esfumó, pues Tigres estaría a detalles de llevarse al “10” de las “Águilas”.

En las últimas horas, corre la versión que habría un trueque entre Cruz Azul y Chivas, Roberto el “Piojo” Alvarado se vestiría de rojiblanco y Antuna se convertiría en jugador celestes, Omar Villarreal, reportero de Azteca Deportes publicó que la operación es un hecho y se espera el anuncio oficial de ambas instituciones.

