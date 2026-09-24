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Chivas pierde a varios JUGADORES para el duelo ante Querétaro; estos serán sus reemplazos

Por distintas causas, las Chivas del Guadalajara no podrán contar con varios elementos para el duelo frente al Querétaro. ¿Quiénes son? Conoce más aquí.

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|X: Chivas

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Chivas ha comenzado su preparación de cara a la siguiente jornada en la Liga BBVA MX luego del triste resultado obtenido en el Clásico Nacional frente al América, por lo que el Rebaño entiende que, para olvidarse de este trago amargo, tiene que sumar un triunfo lo más pronto posible.

Chivas en el Clásico Tapatío

El escenario idóneo parece ser Querétaro, institución que arribará a este juego luego del empate que tuvo en casa ante León. Sin embargo, vale decir que Chivas tendrá que enfrentar este compromiso con varias bajas de consideración, mismas que conocerás a continuación.

¿Cuáles son las bajas que Chivas tendrá para enfrentar a Querétaro?

Rafael Márquez, técnico de la Selección Mexicana, convocó a cuatro futbolistas de Chivas para la fecha FIFA que se avecina; sin embargo, de estos solamente dos no estarán presentes en el juego ante los Gallos Blancos, siendo ellos Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

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Luis Romo, Hugo Camberos, Diego Campillo y Santiago Sandoval sí podrán formar parte del partido frente al Querétaro; sin embargo, Chivas tendrá dos bajas más de último minuto en los nombres de Sebastián Liceaga y Samir Inda, canteranos que han levantado la mano en el primer equipo.

Liceaga e Inda fueron convocados a la gira de la Selección Mexicana Sub-20 luego del nivel que han mostrado en el campo, por lo que Alex Diego los incluyó en una lista de 22 jugadores para este fin de semana, motivo por el cual no podrán formar parte del plantel que enfrente a Querétaro.

¿Qué jugadores podrían reemplazar las 4 bajas de Chivas?

Óscar Whalley sería el elemento que reemplace a Rangel en el portería, mientras que Santiago Sandoval haría lo propio con Roberto Alvarado. Con Liceaga e Inda Milito podría hacer uso de los elementos de banca que normalmente aparecen en los juegos, entre los que destacan Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

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