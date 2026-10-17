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Fue parte del Mundial 2026, hoy Chivas podría dejarlo ir luego de enamorar a la afición

La Copa Mundial de la FIFA fue el escenario en donde pudo haber destacado; sin embargo, este jugador podría salir de Chivas a finales de este año.

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|Instagram: Chivas

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Chivas atraviesa por un momento cumbre dentro del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues si bien no ha tenido la regularidad de la temporada anterior, la cosecha de puntos que tiene hasta ahora le ha valido para formar parte de los primeros lugares de la tabla general.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Parte de lo anterior deriva del buen nivel que varios de sus futbolistas han mostrado en el terreno de juego; sin embargo, también existen jugadores que destacaron en el torneo pasado con Chivas pero que, ahora, han demostrado un nivel tan bajo que no se descarta que salgan de la institución.

¿Brian Gutiérrez podría salir de Chivas?

De acuerdo con información del insider Jesús Hernández, Brian Gutiérrez no descarta la posibilidad de dejar Chivas en el próximo periodo de fichajes invernal, el cual abarca de diciembre de este año a enero del 2027; sin embargo, esto se debería más a un tema extradeportivo.

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Y es que, si bien Brian no ha tenido el nivel que demostró antes de su llegada a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fuente detalla que la decisión tendría que ver con un hecho de inseguridad que una persona cercana a él vivió al interior de la República Mexicana.

Hernández menciona que el problema de inseguridad que vivió la persona cercana al jugador de Chivas lo obligó a volver a los Estados Unidos, por lo que el futbolista mexicano estaría analizando dicha posibilidad sin ser un hecho confirmado, por lo que habrá que estar atentos a las próximas actualizaciones sobre este caso.

¿Por qué Brian Gutiérrez bajó su nivel en Chivas?

Brian Gutiérrez pasó de ser la joya de Chivas y la Selección Mexicana a prácticamente no tener minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De hecho, una vez terminada su participación el mediocampista no ha recuperado el nivel, por lo que hoy ya no es titular indiscutible en el Guadalajara.

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