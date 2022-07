Los técnicos que podría buscar Chivas para reemplazar a Ricardo Cadena

Las Chivas están viviendo una ligera ‘crisis’ en este arranque del Apertura 2022, pues no sólo no han ganado después de 6 jornadas, sino que el equipo no tiene gol, por lo que la directiva pronto le podría buscar reemplazo a Ricardo Cadena.

Pese a que a finales del Clausura 2022 la ‘Cadeneta’ se ganó a la afición tras ligar triunfos y jugar de buena forma, en este semestre las cosas son diferentes, pues más allá de la ‘solidez defensiva’ que presenta el equipo, la afición quiere que el equipo sume triunfos.

¿Quién podría ser el reemplazo de Cadena en Chivas?

Pese a que el club aún no se ha pronunciado al respecto, ya hay varios nombres que suenan para tomar el mando del ‘Rebaño’, siendo uno de los principales el de Antonio Mohamed, técnico argentino que recientemente fue cesado del Atlético Mineiro.

Además del ‘Turco’, otro nombre interesante que rodea a Chivas es el de Ricardo Ferretti, quien hace unos meses dejó de ser DT de los Bravos de Juárez, por lo que al estar en libertad podría ser un objetivo factible para el club.

Ricardo Gareca, quien acaba de dejar a la Selección de Perú, es otro de los nombres que rodean a Chivas, siendo un hombre de experiencia y que tiene una idea clara de juego, misma que podría hacer que el equipo resurja.

Buda Mendes/Getty Images SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 22: Ricardo Gareca head coach of Peru looks on during the Copa America Brazil 2019 group A match between Peru and Brazil at Arena Corinthians on June 22, 2019 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Las opciones ‘de siempre’ que podrían llegar a Chivas

Además de los personajes ya mencionados, hay técnicos que siempre están rodeando a los clubes de la Liga BBVA MX, mismos que en el pasado han cosechado muchos éxitos y son opciones habituales cuando hay algún despido.

Enrique Meza, José Guadalupe Cruz, Sergio Bueno, Ricardo La Volpe, entre otros, son los técnicos que también suenan para tomar el lugar de Ricardo Cadena en Chivas, mismos que no tendrían las mismas oportunidades que Mohamed o Gareca, pero suelen estar a la orden cuando se les requiere.