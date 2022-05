Chivas jugaría un clásico en la Liguilla, eso es seguro

México. Comienza el Repechaje este fin de semana con los encuentros entre Puebla vs Mazatlán, Guadalajara vs Pumas, el duelo más atractivo de esta fase, Monterrey vs Atlético San Luis y Cruz Azul vs Necaxa.

Los ganadores, en partido único, tendrán su lugar en la Liguilla donde los equipos de Pachuca, Tigres, Atlas y América ya están esperando a su rival.

Resumen: Chivas vs América | Jornada 10 | Clausura 2022 | Liga BBVA Mx

Varias son las combinaciones de los posibles encuentros que se vivirán en los cuartos de final pero para las Chivas no tienen otras opciones que enfrentarse, si es que pasa el Repechaje, a Atlas o América.

Te podría interesar: Filtran posible segundo uniforme de México para Qatar 2022

Las Chivas tendrían como rival al actual campeón los Rojinegros del Atlas, si la Franja de Puebla derrota a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc.

Y el Clásico Nacional se viviría si los Camoteros son eliminados por el equipo sinaloense.

Los posibles rivales de cada equipo en La Liguilla

Pachuca, líder del torneo regular, tendría como posibles rivales Cruz Azul, Necaxa, Mazatlán, Pumas o Atlético San Luis.

Por su parte, Tigres, dirigidos por Miguel Herrera, tienen en su destino a Monterrey, el “Clásico Regio”, Cruz Azul, Pumas, Necaxa o Atlético San Luis.

El campeón Atlas se podría ver las caras con Guadalajara, Monterrey, Cruz Azul o San Luis.

Te podría interesar: Así se jugará la Liguilla de la Liga MX Femenil

Las Águilas del América, que fue el mejor equipo en cerrar el Clausura 2022, se eliminaría en cuartos con Puebla, Guadalajara, Monterrey, Cruz Azul, en el “Clásico Joven”, o Necaxa.

Puebla no tendrá otro rival en ‘cuartos’ que el equipo del América.

















Los Rayados de Monterrey tendrían en su futuro a Atlas, América o Tigres.

Pachuca, Tigres, Atlas o América serían los posibles rivales para la Máquina de Cruz Azul en los cuartos de final.

Necaxa se mediría ante los Tuzos de Pachuca, Tigres o América.

Por su parte, Atlético San Luis tendría como posible rival a Pachuca, Tigres o Atlas.

Pumas, que jugará la final de la Concachampions, se enfrentaría a Pachuca o Tigres.

Y por último, Mazatlán, dirigidos por Gabriel Caballero, su único rival que tendría en la Liguilla sería Pachuca.

Así que ve midiendo las posibilidades de avanzar de tu equipo favorito.