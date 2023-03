Chivas se despide del invicto y del segundo puesto al caer vs América

Después de once jornadas, Chivas Femenil perdió el invicto de cero derrotas en el torneo: cayó por dos goles en el Clásico Nacional ante América.

Al respecto, Juan Pablo Alfaro, estratega del rebaño aseguró que el equipo jugó de forma desordenada. “Hoy no generamos lo que hubiésemos deseado, pero no podemos escudarnos en Licha ni en nadie. Tenemos que jugar de la mejor manera, hoy nos costó generar opciones de gol. Hay que seguir trabajando y ver cómo seguir mejorando”, analizó.

La ausencia de Alicia Cervantes en el Clásico

Abordó el tema de Alicia Cervantes porque la delantera viajó con el equipo a pesar de estar lesionada, pero al no estar completamente recuperada, no pudo participar en el partido.

Asimismo, aseguró que la jugadora no es necesaria para el funcionamiento del equipo. “Licha es una jugadora muy importante, referente y que potencializa al equipo, pero los anteriores partidos el equipo se había comportado bien. Queremos y tratamos de priorizar el juego colectivo, no se nos dio y es parte del futbol”, puntualizó Alfaro.

La derrota descendió a Chivas a la tercera posición de la tabla, con 26 unidades, al igual que América, pero la diferencia de goles las llevó un escalón abajo.

El triunfo fue americanista, por una diferencia de dos goles, resultado que no se reflejó durante el encuentro, sobre todo en la primera mitad. “Creo que lo divido en dos partes, el primer tiempo fue muy parejo. El segundo tiempo no jugamos bien, como a mi me gusta y como el equipo suele hacerlo. No competimos. Ellas fueron contundentes, necesitamos aprender de este tipo de derrotas. En liguilla no podemos permitir este tipo de errores”, declaró el estratega mexicano.

