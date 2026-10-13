¿Cuánto tiempo estará fuera Diego Campillo tras lesionarse en el Atlas vs Chivas?

Las Chivas del Guadalajara atraviesan por un pequeño bache de rendimiento y resultados en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de registrar tres partidos consecutivos sin obtener el triunfo, destacando los empates ante América y Atlas, así como la derrota contra Querétaro.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Bajo este escenario, otra de las tristes noticias que Chivas recibió en el último partido frente al Atlas fue la lesión de Diego Campillo, quien no pudo terminar el último compromiso debido a una molestia que lo mantendrá fuera de las canchas durante un tiempo.

¿Cuándo volverá Diego Campillo a Chivas tras su lesión?

Diego Campillo se ha convertido en uno de los líderes defensivos del Rebaño Sagrado en este torneo, por lo que su lesión en el Clásico Tapatío frente al Atlas encendió las alarmas respecto a la cantidad de tiempo que estaría fuera del campo debido a lo ocurrido en el mismo.

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Cabe mencionar que la situación que obligó a Diego Campillo a salir de Chivas derivó de una molestia física; sin embargo, horas después se descartó que el mexicano tuviera una fractura en el quinto metatarsiano, generando así cierta tranquilidad entre la comunidad rojiblanca.

A pesar de ello, será en los próximos días cuando se den a conocer más detalles respecto al estado de salud de Diego Campillo, quien, por lo pronto, podría perderse el juego en donde Chivas recibirá a Tigres en el Estadio Akron este sábado en punto de las 17:07 horas.

¿Qué lesionados ha tenido Chivas en el torneo?

Así como Diego Campillo, Chivas ha tenido que lidiar con una serie de lesiones de consideración que ha impedido a Gabriel Milito tener su mejor arsenal en el campo, destacando figuras como Luis Romo, Bryan González, Miguel Gómez, Miguel Tapia y José Castillo, por citar unos ejemplos.