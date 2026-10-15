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Chivas recibe excelentes noticias; este es el estado de salud de Diego Campillo y su fecha de regreso

Luego de haber asustado a miles de aficionados de Chivas tras salir en el medio tiempo en el Clásico Tapatío, esto es lo que sucede con Diego Campillo.

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|Instagram: Diego Campillo

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El fin de semana pasado la comunidad rojiblanca recibió dos noticias lamentables. La primera de ellas fue haber empatado el Clásico Nacional tras el 1-1 entre Atlas y Chivas, mientras que la segunda derivó del cambio de Diego Campillo tras haber salido del campo lesionado.

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Al principio, distintos medios hablaban de la posibilidad de que Diego Campillo tuviera una fractura, lo cual haría que su regreso a las canchas fuera prolongado. Sin embargo, recientemente se dio a conocer información respecto al central de Chivas con miras a la Liguilla.

¿Cuándo estará de regreso Diego Campillo con Chivas?

César Luis Merlo, periodista argentino, aprovechó sus redes sociales para revelar detalles respecto a Diego Campillo, jugador que ha sido importante en el esquema de Chivas y que, de hecho, formó parte de la última convocatoria de la Selección Mexicana de Rafael Márquez.

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De acuerdo con el argentino Diego Campillo únicamente presenta una inflamación en la zona afectada, por lo que rechaza cualquier indicio de fractura. Con ello, se espera que su regreso a las canchas sea mucho antes del inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

¿Diego Campillo se pierde el juego entre Chivas y Tigres?

César Luis Merlo establece que el regreso de Diego Campillo dependerá de la evolución que tenga en los entrenamientos, aunque señaló que el retorno del jugador será mucho antes de lo que se habría establecido si es que hubiese tenido una fractura tal y como se especulaba.

Por lo pronto, vale decir que, si todo sale como se espera, Diego Campillo estaría fuera de la convocatoria de las Chivas para enfrentar a Tigres este fin de semana; sin embargo, el seleccionado nacional podría volver pronto con miras a disputar la fiesta grande con el Rebaño Sagrado.

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