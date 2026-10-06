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¿Diego Campillo sale de Chivas? Esta es la POLÉMICA que hay con su contrato

Existe una polémica al interior de Chivas que tiene que ver con el contrato del defensor Diego Campillo, por lo que aquí conocerás más al respecto.

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|Instagram: Diego Campillo

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Diego Campillo tuvo una participación agridulce en la fecha FIFA con la Selección Mexicana, pues si bien concretó agradables momentos como central por derecha, el jugador de Chivas cometió un grave error en el tercer tanto durante la derrota por 3-0 ante los Estados Unidos.

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A pesar de ello, Diego Campillo sigue siendo uno de los mejores jugadores que Chivas tiene en la actualidad por su capacidad defensiva; sin embargo, recientemente ha surgido un problema que guarda relación con el vínculo que tiene con el Rebaño Sagrado.

¿Cuál es el problema entre Diego Campillo y Chivas?

De acuerdo con información del comunicador Jesús Hernández, a su regreso a Chivas luego de su paso por Juárez FC el conjunto de Verde Valle le habría otorgado un acuerdo corto, pues desconocía si el jugador tenía la capacidad para sobresalir en el terreno de juego.

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La fuente detalla que el acuerdo entre Diego Campillo y Chivas fue por un año y medio, por lo que el contrato terminaría en diciembre de este año. Por tal motivo, el Guadalajara estaría trabajando a marchas forzadas para buscar un nuevo acuerdo con el central de 24 años de edad.

La intención de la directiva es clara. Chivas busca renovar a Diego Campillo con el objetivo de que este se mantenga como un elemento clave en el club o, en su defecto, para buscar un buen acuerdo económico con cualquier institución de Europa que lo busque a corto o mediano plazo.

¿Cuántos minutos registra Diego Campillo en Chivas?

Diego Campillo regresó a Chivas en julio del 2025 gracias a una excelente labor con el conjunto fronterizo, por lo que ahora es un estandarte y líder en el Rebaño Sagrado. Además, el mexicano de 24 años ya registra dos anotaciones y tres pases a gol en 49 compromisos disputados.

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