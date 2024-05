Chivas revela lista de convocados con ausencias que preocupan

Chivas finalizó su preparación para el partido de ida de los cuartos de final contra Toluca con un último entrenamiento en Verde Valle. El técnico Fernando Gago dio a conocer la lista de convocados, la cual presenta dos sensibles bajas que han generado comentarios entre la afición rojiblanca en redes sociales.

Las ausencias de Macías y Chávez

José Juan Macías, por segunda vez consecutiva, no fue considerado por el estratega argentino. La baja de “JJ”, quien no presenta ninguna lesión y se encuentra en óptimas condiciones para jugar, revive los rumores sobre su posible salida del equipo al término del torneo, ya que se le ha vinculado con Santos Laguna.

El otro jugador que no estará presente en el duelo contra Toluca es Mateo Chávez. El hijo del “Tilón” Chávez, quien inició el torneo como titular en la lateral izquierda, ha sido relegado del primer equipo por no haber acudido a tiempo a una charla técnica del entrenador. Desde entonces, no ha sido convocado ni siquiera para la banca en los últimos cinco partidos del Guadalajara. Su lugar ha sido ocupado por José Castillo.

Los convocados por Fernando Gago son:

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley.

Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Chiquete, Jesús Sánchez, Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Alan Mozo.

Medios: Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Rubén González, Yael Padilla.

Delanteros: Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Carlos Cisneros, Cade Cowell, Pavel Pérez, Isaac Brizuela, Javier Hernández.

Posible XI de Chivas: Rangel, Mozo, Sepúlveda, Chiquete, Castillo, Gutiérrez, Beltrán, Alvarado, Brizuela, Pérez y Marín.

El encuentro entre Chivas y Toluca se disputará este miércoles en punto de las 7:00 pm y será transmitido por TV Azteca y plataformas digitales. No te pierdas este emocionante partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2024.

