La respuesta de Fernando Gago que se volvió viral tras la eliminación de Chivas

Chivas quedó eliminado de la Leagues Cup 2024 tras ser superado por el LA Galaxy en penales. El equipo de Fernando Gago no pudo ganar ni un solo partido de la Fase de Grupos y se despidió del torneo como uno de los ‘cuatro grandes’ de la Liga MX que no clasifica a los Dieciseisavos de Final.

Chivas empató en su debut ante el San José Earthquakes, y volvió a empatar ante el LA Galaxy, ambos partidos los perdió en los penales por lo que solo sumó dos puntos. Omar Govea y Gilberto Sepúlveda fallaron en los 11 pasos, ante el equipo de Los Ángeles, y el cuadro rojiblanco se despide del torneo sin poder clasificar a la siguiente ronda.

Las declaraciones de Fernando Gago

Ante esto, Fernando Gago sorprendió con sus declaraciones, mientras Pumas y Cruz Azul lograron clasificar a la siguiente ronda, Chivas se fue eliminado quedando en el fondo de la tabla. Mientras que América ya tenía su puesto asegurado. El técnico rojiblanco negó que fuera un fracaso.

"¡Oh, qué buena palabra! Fracaso, ¿Qué es el fracaso?, ¿Fracaso eso? Sí, pero yo no comparto eso, en el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida, ¿no? Y entonces creo que pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir., Y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó 5 veces, perdí la final de Copa América, perdí la final de Libertadores, perdí Semifinal de Champions, perdí Final del Mundial; no me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, sé las enseñanzas que deja”, aseguró Gago.

¿Cuándo regresa Chivas a la actividad en Liga MX?

Chivas regresa a la actividad en la Liga MX para la Jornada 5 en donde enfrentarán a Tigres el próximo sábado 24 de agosto en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

