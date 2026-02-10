Chivas ENCONTRÓ en Estados Unidos a las JOYAS que el futbol mexicano DEJÓ IR

Chivas vive un punto de quiebre profundo. Mientras otros clubes de la Liga MX siguen compitiendo en un mercado inflado por los altos costos del futbolista mexicano, el Rebaño Sagrado tomó una decisión estratégica: mirar hacia Estados Unidos. Ahí, en la Major League Soccer y en el talento mexicoamericano, Guadalajara encontró una nueva cantera que hoy empieza a definir su identidad deportiva. como ocurrió con la llegada de Jonathan Pérez de la MLS a las Chivas .

La apuesta no es casual ni improvisada. El club entendió que el futbolista formado en Estados Unidos combina disciplina táctica, intensidad física y una fuerte conexión cultural con México. Esa mezcla ha resultado ideal para un proyecto que busca rejuvenecerse sin traicionar su esencia. En los últimos torneos, Chivas ha incorporado perfiles que conocen el ritmo internacional y que llegan con hambre de consolidarse en el futbol mexicano.

¿Por qué Chivas apostó por el talento mexicoamericano de Estados Unidos?

La respuesta está en el contexto. Los precios de los jugadores nacionales en la Liga MX se dispararon, obligando a la directiva rojiblanca a explorar alternativas sostenibles. Estados Unidos apareció como una mina de oro: futbolistas con pasaporte mexicano, formación moderna y experiencia competitiva desde jóvenes.

Nombres como Brian Gutiérrez y Jonathán Pérez se sumaron recientemente a una lista que ya incluía a Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Cade Cowell, Daniel Aguirre y Cruz Medina. Todos con un denominador común: crecieron futbolísticamente en la MLS, pero mantienen viva la identidad mexicana que Chivas exige como principio no negociable.

Además, varios de estos jugadores rechazaron ofertas de otros clubes para vestir la camiseta rojiblanca, un detalle que habla del peso simbólico que sigue teniendo el Guadalajara en la comunidad latina de Estados Unidos.

Un plantel joven que ilusiona y cambia el rumbo del Rebaño

La llegada de este talento vino acompañada de decisiones firmes. El cuerpo técnico apostó por renovar la plantilla y desprenderse de futbolistas veteranos para abrir espacio a una generación más dinámica. El resultado es un equipo con mayor intensidad, profundidad y competencia interna, capaz de plantarse sin complejos ante rivales históricos.

Este nuevo Chivas no solo piensa en el presente, también construye a mediano plazo. La conexión con Estados Unidos le permite ampliar su base de reclutamiento y reforzar su vínculo con millones de aficionados latinos que siguen al club desde el otro lado de la frontera.

Ahora, con un plantel competitivo y una identidad renovada, el Rebaño apunta a consolidarse en la liguilla directa y demostrar que su nueva cantera no es una moda, sino una evolución necesaria. La frontera dejó de ser límite; hoy es el punto de partida.