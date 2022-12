“Chivas es un equipo que sabe a lo que juega” - Veljko Paunovic

La Copa Por México sigue su marcha y las Chivas de Guadalajara continúan con paso firme dentro del certamen, al haber sumado su segunda victoria consecutiva ante Santos Laguna, aunado al hecho de que no han recibido gol en este primer par de encuentros.

Fotografía: Club Deportivo Guadalajara

Tras la victoria ante la escuadra lagunera, el Director Técnico rojiblanco, Veljko Paunovic, declaró que sus jugadores no han tenido problema alguno con su metodología y filosofía de trabajo, además de recalcar el tema de la actitud como prioridad.

“En primer lugar, el equipo desde el primer día ha asimilado el trabajo y la propuesta que hemos tenido como cuerpo técnico para la manera en la que queremos jugar con y sin balón, hacemos trabajo físico y enfocado porque yo hago eso, no pierdo tiempo en cosas que no creo que no vayan a ayudar al equipo, enseguida se ve que el equipo ha asimilado bien, ha trabajado bien los conceptos, el orden no se negocia en este equipo, al igual que la organización y la mentalidad.”

De igual manera, el estratega del “Rebaño Sagrado” elogió el desempeño de sus dirigidos frente al cuadro verdiblanco, sin embargo, mencionó que se trató simplemente de un partido y tienen que seguir trabajando.

“Trabajamos hasta perfeccionar y pulir el trabajo y en este partido creo que el equipo ha estado fantástico, pero creo que todavía falta para mejorar y estoy seguro de que seguiremos haciendo eso, es un gran avance el ver al equipo jugar de esta manera, pero no hemos hecho nada todavía, seguimos trabajando enfocados, con humildad, disciplina y pasión, el equipo me ha encantado porque ha tenido una pasión tremenda, tiene hambre.”

@Twitter/Chivas

Por último, el timonel chiva, mencionó que la buena actuación de su equipo ante Santos se debe a la entrega y a la idea de juego de sus jugadores.

“Cuando tienes un equipo organizado que sabe a lo que juega y que sabe leer bien el juego, pero sobretodo imponer la intensidad desde el segundo uno, los jugadores dan actuaciones como las de este partido.”

