IA predice al ganador del Clásico Tapatío de Atlas vs Chivas

La Jornada 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX llega con una edición más del Clásico Tapatío.

Atlas recibe a las Chivas en la cancha del Estadio Jalisco, en un encuentro en el que el conjunto dirigido por Fernando Gago busca alcanzar lugares de clasificación directa a la Liguilla.

La escuadra del ‘Rebaño Sagrado’ encara el compromiso de la Fecha 17 como favorito. Ubicados en el séptimo lugar de la tabla general, el cuadro rojiblanco aspira a saltarse de ronda de Play-In.

En caso de una victoria de Chivas, el equipo necesita que Tigres no le gane a Xolos en el Estadio Universitario, que Pachuca no le gane a Mazatlán, que Monterrey no le gane a Necaxa o que Cruz Azul pierda ante Toluca.

Si el equipo comandado por Fernando Gago empata ante el Atlas, el ‘Rebaño Sagrado’ necesita que Tigres o Pachuca pierdan y que Necaxa no saque los tres puntos frente a Monterrey.

Del otro lado, el Atlas dirigido por Beñat San José ya se encuentra eliminado. Ubicados en el lugar 16 de la competencia, el conjunto de ‘La Academia’ encara el juego en casa sin ninguna aspiración.

En el Estadio Jalisco, los rojinegros tienen una marca de nueve partidos jugados de los cuales, tiene tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Por su parte, las Chivas en territorio ajeno tienen una racha de tres triunfos, dos juegos igualados y tres partidos perdidos.

El Clásico Tapatío será transmitido por TV Azteca

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024, va a ser transmitido por la señal de TV Azteca. El sábado 27 de abril y en punto de las 21:00 horas, vas a poder disfrutar del juego acompañado de Christian Martinoli, David Medrano, Jorge Campos y Omar Villarreal.

