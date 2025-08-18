Chivas se impuso a Atlas en el Clásico Tapatío del Apertura 2025

En uno de los clásicos más importantes de la Liga MX Femenil, Chivas y Atlas se enfrentaron en el Estadio Jalisco.

Te puede interesar: La IA revela qué equipo ganará la Liga BBVA MX femenil e impactó con su respuesta

Las rojiblancas se llevaron el resultado con un marcador de 2-0 que regresó al equipo a los puestos de clasificación a la liguilla.

Resumen del partido: Necaxa 0-1 León | Jornada 5 | Apertura 2025

El doblete de Licha Cervantes en el Clásico Tapatío

El Rebaño se mostró superior desde los minutos iniciales, imponiendo condiciones en el mediocampo e intentando constantemente abrir el marcador. A pesar de las insistentes activaciones ofensivas, las acciones se mantuvieron sin goles durante la primera mitad. Del otro lado, Atlas optó por resguardarse y esperar a sorprender en una contra, aunque sin poseer el balón con regularidad y sin traducir la estrategia en peligro real.

La definición llegó en la etapa complementaria, cuando Alicia Cervantes, la histórica goleadora de Chivas Femenil, remató de primera instancia un centro al que no alcanzó a llegar la guardameta rival. En el 68’, la misma ‘Licha’ volvió a convertir con una destacada jugada individual. Entró al área con balón controlado, se recortó a la defensa y definió de derecha para el 2-0 definitivo.

Esta victoria no solo representa tres puntos valiosos, sino también la recuperación del ánimo tras los últimos duelos. Chivas llegaba al clásico tras una derrota frente al Toluca y un empate con Cruz Azul; este triunfo les permite recuperar la confianza y escalar posiciones en la tabla.

Chivas regresó a puestos de liguilla del Apertura 2025

Este resultado se suma al dominio sostenido de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío Femenil. El historial reciente refleja la ventaja rojiblanca: solo en la Jornada 14 del Clausura 2025, Chivas también venció 2‑0 a Atlas.

Te puede interesar: ¡La capital es azulcrema! América remontó a Pumas en el Clásico Capitalino

Con estas tres unidades, el Rebaño escaló a la octava posición de la clasificación general con 13 unidades, que se traducen a cuatro victorias, un empate y dos derrotas; mientras que el conjunto rojinegro está en doceavo con tan sólo seis puntos de una victoria, tres empates y tres derrotas.

