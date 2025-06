¿Habló de Chivas? Fernando Gago cierra su ciclo con Guadalajara

Fernando Gago es nuevo entrenador de Necaxa. En medio de tumultos y cuestionamientos ante su regreso a la Liga BBVA MX por su pasado con Chivas, el entrenador argentino fue presentado como DT de los Rayos de cara al Torneo Apertura 2025, certamen que arranca el 11 de julio.

¿Por qué volvió Gago a la Liga BBVA MX?

La llegada del ex de Boca Junios se dio luego de que Nicolás Larcamón dejara el banquillo del equipo de Aguascalientes, pues el destino del estratega se encuentra en Cruz Azul rumbo a la siguiente campaña, motivo por el que Necaxa trajo de regreso a Fernando Gago, quien asegura que decidió volver a México por ser un país que en su paso por el ‘Rebaño Sagrado’, lo trató de buena forma.

“Me abrieron de vuelta las puertas a una situación que no quedaba clara. Yo no trato de mentir. Hay cosas que se dijeron que no fueron ciertas y mi ambición es trabajar. Me gustó mucho el proceso que viví acá, la Liga, muchos factores de juego y creo que es una Liga muy interesante.

“Desde el primer día las cosas fueron muy claras y el deseo mío de volver fue porque hay cosas personales en un país que me trató muy bien...”, dijo Fernando Gago en conferencia de prensa como nuevo DT de Necaxa.

Ante aquellos que cuestionan su regreso a la Liga BBVA MX tras haber abandonado a Chivas hace unos meses, el estratega de los Rayos no quiere más polémica, señalando que no importa lo que piensen los demás.

“La percepción es de cada uno, todos tienen el derecho a opinar. Estoy muy ilusionado en este proyecto. Lo que pasó pasó, no hablo más de Chivas. Quise volver a un equipo competitivo con algo muy serio ante otras opciones que tenía…”, agregó Gago.

Bajo las instrucciones de Fernando Gago, Necaxa debuta en el Torneo Apertura 2025 el sábado 12 de julio visitando a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, actual campeón del futbol mexicano.

