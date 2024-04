Chivas vence a Pachuca y entra en la pelea por un lugar en la Liguilla

El conjunto del Rebaño logró llevarse la victoria ante el conjunto de Pachuca en el Estadio Hidalgo. En un partido que estuvo muy atorado y que ambos porteros tuvieron una actuación destacada, fue gracias a un autogol que las Chivas consiguieron sumar tres puntos más.

Con la victoria, momentáneamente se encuentra en el séptimo lugar de la tabla con 25 puntos conseguidos. Se acerca a la pelea por un lugar directo a la Liguilla. Mientras que Pachuca se queda en el sexto lugar de la tabla con 25 puntos.

Minuto 90: Se termina el encuentro

90' El conjunto de Chivas consigue llevarse la victoria y tres puntos claves en su pelea por conseguir un pase directo a la Liguilla.

Minuto 42: Gol de Chivas

42' El conjunto de las Chivas consigue el primer gol del encuentro luego de que Moreno no hiciera la atajada correcta y el balón terminara entrando al fondo de las redes tras un disparo de Roberto Alvarado.

Este sábado 13 de abril del 2024, continúa la actividad de la jornada 15 del Clausura 2024 y son tres partidos los que se van a disputar. El primero, encargado de iniciar con las actividades es el Pachuca vs Chivas, seguido por el juego de América vs Toluca y termina con el Monterrey vs Tigres.

El partido de Pachuca vs Chivas se va a disputar en el Estadio Hidalgo en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Es un juego clave para ambos equipos que buscan poder asegurar su boleto a la fase final y meterse a la pelea en los lugares por la Liguilla.

Así llega Pachuca y Chivas

El conjunto de Pachuca llega en el sexto lugar de la tabla con 25 puntos. Con la victoria aseguraría su lugar en el Play In. Los dirigidos por Almada, llegan con tres triunfos consecutivos.

Por otra parte, Chivas llega en el noveno lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos. Si suma los tres puntos podría entrar a la pelea por un lugar a la Liguilla directo, pero la derrota podría condicionar su clasificación a la fase final quedando dos jornadas por disputarse y con una tabla que cada fecha se aprieta más.

