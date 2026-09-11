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Fútbol

A Chivas le costó una fortuna, fracasó y hoy marcó el gol más bonito de toda la MLS

Daniel Ríos marcó un golazo en la derrota del CF Montréal contra Charlotte FC durante la jornada 24 de la MLS

ExChivas marca golazo en la MLS
ExChivas marca golazo en la MLS|Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Uno de los negocios fallidos de Chivas tiene como protagonista a Daniel Ríos. El canterano nunca pudo afianzarse en el primer equipo, por lo que en el año 2019 salió de forma definitiva hacia Nashville SC de la MLS. Sin embargo, en Estados Unidos encontró su mejor nivel y el Guadalajara decidió repatriarlo a finales de 2022 pagando cerca de 4 millones de dólares por su ficha al Charlotte FC.

El delantero llegaba con oportunidad de revancha al Verde Valle y, a pesar de que formó parte de la plantilla que casi logró coronarse ante Tigres, volvió a no dar la talla. El club le ofreció un contrato por tres años y medio, pero no consiguió adaptarse y salió de cesión en cesión hasta que en este 2026 salió libre hacia CF Montréal, equipo donde viene de anotar uno de los goles más destacados de la fecha.

DANIEL RIOS CHIVAS ENTRENAMIENTO

Daniel Ríos anota golazo con Montréal en la MLS

El CF Montréal canadiense disputaba la jornada 24 de la MLS donde recibió a Charlotte FC, uno de sus exequipos. Daniel Ríos partió como titular y en el minuto 34 de partido colocó su nombre en el marcador. Tras un centro preciso dentro del área, el delantero con pasado en Chivas se coló entre los defensores para rematar de palomita y vencer al portero rival, marcando el 1-0 parcial.

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Con esta anotación, el ariete mexicano sumó su cuarta anotación en 20 partidos, regresando al gol luego de una larga sequía. Sin embargo, Montréal terminó cayendo por 2-1 ante Charlotte y se ubica en el fondo de la tabla general de la Conferencia Este. Con un valor de mercado de 500 mil euros, Ríos se encuentra lejos de su mejor momento con 31 años.

Los números de Daniel Ríos en Chivas

Daniel Ríos solamente disputó 19 partidos durante su segunda etapa con Chivas. Fue titular en seis oportunidades y registró un gol y una asistencia, números demasiado bajos para un delantero por el que la directiva realizó una inversión cercana a los 4 millones de dólares. Su única anotación llegó ante Pumas en el Clausura 2023.

Si también se consideran los tres encuentros de Copa MX que jugó durante su primera etapa, el atacante cerró su paso por el Guadalajara con 22 presentaciones oficiales y apenas un tanto. Aunque integró la plantilla que alcanzó la final del Clausura 2023, nunca pudo adueñarse de la titularidad y terminó saliendo cedido a Atlanta United en 2024 y Vancouver Whitecaps en 2025 antes de finalizar su vínculo con el Rebaño.

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