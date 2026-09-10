Club América no se rinde con los fichajes y podría llegar este jugador de ÚLTIMA HORA

El Club América pisó el acelerador durante los últimos días del mercado de fichajes de verano. En las últimas horas, la directiva azulcrema consiguió concretar las llegadas de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo para reforzar su zona defensiva. Sin embargo, las Águilas intentarían cerrar un último fichaje en los últimos minutos del mercado.

Guillermo Almada elevó el nivel del América y, de momento, se mantiene como líder del Apertura 2026. Los refuerzos llegan para alargar el plantel y tener una mayor cantidad de opciones de calidad para alcanzar el objetivo: obtener el título de liga. En este contexto, el entrenador uruguayo cree que necesita un último refuerzo en el medio del campo.

América insiste por Luis Chávez

Desde hace varios meses, Almada insiste con la contratación de Luis Chávez para el América. El interés surgió previo al inicio del Mundial 2026, teniendo en cuenta que el mediocampista mexicano no tenía mucho rodaje en el Dinamo de Moscú a raíz de la larga lesión que padeció en su rodilla. Sin embargo, las negociaciones no son nada fáciles.

América insiste en el fichaje de Luis Chávez|Crédito: @fcdynamo / X

A pesar de las dificultades para cerrar su llegada, reportes de última hora señalan que la directiva azulcrema no baja los brazos e intentará concretar su fichaje antes del cierre del mercado de verano. Cabe recordar que los registros cerrarán el próximo viernes 11 de septiembre, por lo que América tendrá poco más de un día para concretar su regreso a la Liga BBVA MX.

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La información indica que Chávez estaría dispuesto a dejar Europa y sumarse al plantel de Guillermo Almada. No obstante, la directiva azulcrema deberá llegar a un acuerdo con el Dinamo de Moscú por las condiciones de la transferencia, que sería definitiva y representaría una inversión importante. Desde el club ruso solicitan el pago de la cláusula, un monto que las Águilas no tendrían la intención de ceder.

Todos los refuerzos que cerró América para el Apertura 2026

Hasta el momento, América concretó cinco refuerzos para el Apertura 2026. La directiva se enfocó en fortalecer diferentes zonas del campo y le brindó a Guillermo Almada variantes en ataque, mediocampo y defensa.

Óscar Perea: extremo colombiano de 20 años que llegó procedente del Estrasburgo de Francia. Ya consiguió estrenarse como goleador en la Liga BBVA MX con la camiseta azulcrema.

extremo colombiano de 20 años que llegó procedente del Estrasburgo de Francia. Ya consiguió estrenarse como goleador en la Liga BBVA MX con la camiseta azulcrema. Edwin Cerrillo: mediocampista mexicoamericano que arribó desde LA Galaxy. Puede desempeñarse como contención y destaca por su recuperación y orden táctico.

mediocampista mexicoamericano que arribó desde LA Galaxy. Puede desempeñarse como contención y destaca por su recuperación y orden táctico. Miguel Borja: delantero colombiano procedente del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Fue contratado para aumentar la competencia con Henry Martín, Raúl Zúñiga y Víctor Dávila.

delantero colombiano procedente del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Fue contratado para aumentar la competencia con Henry Martín, Raúl Zúñiga y Víctor Dávila. Santiago Bueno: defensa central uruguayo que llegó desde el Wolverhampton de Inglaterra. Su experiencia en la Premier League puede convertirlo en una pieza importante para Almada.

defensa central uruguayo que llegó desde el Wolverhampton de Inglaterra. Su experiencia en la Premier League puede convertirlo en una pieza importante para Almada. Santiago Ramos Mingo: zaguero argentino procedente del Bahía de Brasil. Su llegada fue cerrada mediante una transferencia definitiva.

De esta manera, el mercado podría finalizar con seis incorporaciones para las Águilas. Luis Chávez es el último objetivo, aunque la operación dependerá de que América alcance un acuerdo económico con el Dinamo de Moscú antes del cierre de registros.