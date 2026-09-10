Chivas tiene en su plantilla a un crack, que de ser un buen prospecto, se convirtió en la joya olvidada del club, ya que no ha disputado ni un solo minuto en el Apertura 2026. Gabriel Milito no lo ha tomado en cuenta ni siquiera al ser una pieza clave para que la Selección Mexicana consiguiera el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Samir Inda es el jugador que no ha sido tomado en cuenta por el entrenador argentino. Incluso, suma casi un año sin disputar un partido de la Liga BBVA MX desde aquel encuentro del Apertura 2026 en el que ingresó en los minutos finales y le metió un golazo al Necaxa.

La joya olvidada de Chivas: no ha jugado un solo minuto en el Apertura 2026|@samirrr.inda

Inda tuvo un debut de ensueño a los 17 años, pero no se le han brindado más oportunidades en el Guadalajara, pese a que está inscrito para participar en este Apertura 2026 y es convocado al primer equipo.

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De brillar con México al olvido con Chivas

El jugador de 18 años ha sido convocado en diferentes procesos con la Selección Mexicana, pues se tiene registro de que su primera participación fue con la Sub-16. Desde entonces, el mediocampista es recurrente en las categorías menores.

El canterano de Chivas fue pieza clave para que México Sub-20 saliera campeón del Premundial de la categoría y obtuviera su pase al Mundial de la especialidad. Pero no solo eso, ya que el equipo azteca también se ganó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, Inda disputó 6 partidos con la Selección Mexicana en el Premundial Sub-20, en los que puso una asistencia y fue acreedor a una tarjeta amarilla.

Próximo partido de Chivas

Chivas tendrá una dura prueba en la jornada 8 del Apertura 2026, ya que recibirá a Pumas este domingo 13 de septiembre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Akron. Actualmente, el conjunto rojiblanco se ubica en la segunda posición, por lo que un triunfo podría darle el liderato.