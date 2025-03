Inconformidad en Chivas tras expulsión de Espinoza en Clásico Nacional

El Estadio Akron fue testigo de un Clásico Nacional más, esta vez correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX, donde Chivas y América empataron 0-0 en un partido que dejó mucho que desear en cuanto a emociones, pero que estuvo cargado de polémica.

Este encuentro fue el segundo de una trilogía de Clásicos, luego de que el miércoles pasado Chivas se impusiera 1-0 en el mismo escenario, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Y el tercero y decisivo será el miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá al equipo que avance a los cuartos de final de la Concachampions.

Expulsión del técnico de Chivas Gerardo Espinoza

Tras el silbatazo final del encuentro de liga, el auxiliar técnico de Chivas, Héctor ‘Pity’ Altamirano, compareció ante los medios de comunicación en lugar del director técnico Gerardo Espinoza, quien fue expulsado por el árbitro tras reclamar una acción del banquillo americanista.

“Respecto a lo de Gerardo, yo lo viví muy cerca. Me parece que esto es de intenciones y me parece que la pelota llevaba otra intención, tratando ellos de decir que era para un jugador de ellos, cuando no había un jugador tan cercano. Es normal, pero me parece que el respeto se debe dar y, en esas situaciones, creo que el árbitro, a mi parecer, juzga de una manera incorrecta porque hay intenciones de esa pelota de parte del cuerpo técnico de ellos”, declaró Altamirano sobre la expulsión de Espinoza.

Destacada actuación de Raúl ‘Tala’ Rangel

En cuanto al desempeño del portero Raúl ‘Tala’ Rangel, quien tuvo destacadas actuaciones en los dos Clásicos, Altamirano comentó: “Tala es un arquero que viene mostrando sus cualidades. Es un tipo que trabaja excelente y que ha encontrado una estabilidad. Y creo que nos da una seguridad permanente. Entonces, estamos contentos con el trabajo de todos. Es insistir, el trabajo grupal ha sido muy bueno de todos. Todos están en el mismo canal. Pero bueno, yo contento de tener un portero de esas cualidades, me parece que es un tipo extraordinario. Ha ido mejorando en todas las fases que le hemos ido pidiendo. Entonces, contentos por él porque nosotros tenemos un gran portero y que nos da una total seguridad”.

Con este resultado, Chivas y América se preparan para el tercer y decisivo Clásico, donde el Rebaño Sagrado buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Concachampions.