Chivas de Guadalajara 0-0 Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 23 de septiembre, partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Semana de Jornada Doble. Chivas recibe a Necaxa en el Estadio Akron, juego correspondiente la Fecha 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el compromiso en casa luego de haber perdido ante Toluca en su juego pasado.

Por su parte, los ‘Rayos’ llegan de ganarle a Puebla. Comandados por Fernando Gago, el conjunto de Aguascalientes no ha podido conocer la victoria en calidad de visita, por lo que la cancha de Guadalajara luce para ser un territorio complicado.

