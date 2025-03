Es uno de los Clásicos más pasionales en México y ahora se jugará en Estados Unidos

Uno de los Clásicos más pasionales de México para mucho de los aficionados, tendrá una edición más pero no se jugará en el país. Al ser una semana de fecha FIFA, el encuentro se disputará en Estados Unidos.

El clásico que se jugará en Estados Unidos

El gran Clásico que se jugará en Estados Unidos es el de Chivas vs Atlas. Ambos equipos se enfrentarán en un partido amistoso para no perder ritmo en la fecha FIFA.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs Atlas?

El partido será el próximo 20 de marzo del 2025 y se llevará a cabo en el Estadio PayPal Park de San José, California en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Chivas vs Atlas?

Este encuentro, que forma parte de la gira de ambos equipos por Estados Unidos durante la Fecha FIFA , será transmitido por TV Azteca, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes al terminar el duelo de semifinales del CONCACAF Nations League entre México vs Canadá.

El encuentro amistoso es una oportunidad para que los equipos logren mantener su ritmo futbolístico con el parón que tiene la Liga BBVA MX. Además, le brinda la oportunidad a Gerardo Espinoza de poder afinar detalles en su esquema táctico, darle minutos a diferentes jugadores en el primer equipo y seguirle transmitiendo su idea de juego al equipo.

Es importante recordar que durante esta Fecha FIFA, Chivas no podrá contar ciertos jugadores que fueron convocados por la Selección Mexicana para disputar la Final Four de la Nations League. Los futbolistas que no estarán son: Luis Romo, Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Tres jugadores clave en el equipo, pero que con sus ausencias le abre la oportunidad a varios jugadores de poder tener minutos.