¡BOMBAZO! Chivas busca refuerzo de EUROPA para el Apertura 2025

Luego de que Chivas quedara eliminado del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, el Club Deportivo Guadalajara ya piensa en refuerzos para encarar de la mejor forma la siguiente campaña.

Tras la salida de Gerardo Espinoza del banquillo rojiblanco, el equipo sigue sin dar a conocer el nombre del nuevo entrenador, mismo que va a trabajar la pretemporada con el ‘Rebaño Sagrado’ a partir del 21 de mayo, fecha en la que el equipo debe de regresar a Verde Valle para llevar a cabo las pruebas médicas y físicas.

El jugador que busca Chivas para el Apertura 2025

De acuerdo a diversos reportes, Chivas ya habría lanzado una oferta por Richard Ledezma, jugador que milita en Europa con el PSV Eindhoven. Nacido en Estados Unidos y de ascendencia mexicana, el lateral derecho de 24 años de edad ha llamado la atención en la escuadra rojiblanca para el Torneo Apertura 2025.

En cuanto a la llegada del jugador al ‘Rebaño Sagrado’, el futbolista llegaría al equipo de Guadalajara a coste cero, pues termina contrato con el cuadro de Eindhoven en el que tiene un registro de 60 partidos jugados, dos goles y dos asistencias.

Jugando para la Selección de Estados Unidos, Richard Ledezma se sumaría a Cade Cowell como jugadores no nacidos en México, no obstante, la escuadra que preside Amaury Vergara no rompe con la tradición de contar con puros futbolistas mexicanos gracias a la ascendencia que tienen.

En el Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, Chivas finalizó la Fase Regular en el lugar 11 de la tabla general. Con 21 puntos, el equipo de Guadalajara no pudo meterse a la zona de Play In para buscar un lugar en la instancia de Cuartos de Final.

