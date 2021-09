Oficial: Chivas anunció a su nuevo estratega

Luego de la destitución de Víctor Manuel Vucetich como director técnico de las Chivas, David Medrano comentó que todo parece indicar que Marcelo Michel Leaño será quien dirija al equipo en el Clásico del próximo sábado frente al América. El Rebaño Sagrado sostuvo una conferencia de prensa para hacer el anuncio oficial.

Como David Medrano lo adelantó en una transmisión en vivo, el puesto que dejó Víctor Manuel Vucetich, será tomado por un elemento que ya conoce las entrañas del conjunto rojiblanco.

“Por ahora todo apunta a que el Clásico lo va a dirigir Marcelo Michel Leaño de forma interina. Marcelo que es el hombre que está más cercano a Amaury (Vergara)”, dijo el insider de la Liga BBVA MX en una transmisión en vivo a través del Facebook de Azteca Deportes.

Lo que se dijo en la conferencia

Ricardo Peláez respondió sobre la salida de Vucetich para dar pie al interinato que llevará acabo Michel Leaño.

“No nos guiamos por abucheos. No encontramos la evolución futbolística. Costó mucho trabajo. Siento que el entorno cada vez estaba más turbio, pero había que darle el apoyo a alguien como Vucetich. Estábamos atorados y por eso el cambio”, mencionó.

Este lunes se hizo oficial que Marcelo Michel Leaño será el técnico de las Chivas de manera interina. Aunque muchos aseguran que se quedará el resto del torneo Grita México 2021.

“Es un interinato. Vendrán algunas entrevistas con opciones. Leaño es DT, hay muchos jóvenes con el equipo. Hubo siete debuts, Marcelo los conoce muy bien. Es una decisión lógica. Pero es un interinato”, aseguró Peláez.

Mencionó que siempre respetó el trabajo de Vucetich y no buscó a sustitutos mientras el experimentado estratega seguía bajo el cargo.

“Sí existe un plan B, que requiere tiempo. He leído mucho de que me entrevisté con varios técnicos, y que me arreglé económicamente y es mentira. Hemos respetado la jerarquía y trayectoria de Vucetich. No puedo entrevistar técnicos si tengo uno en el equipo. Plan B sí tenemos, vamos a iniciar con este sin descuidar nuestro objetivo. Hay candidatos y lo vamos a revisar con el comité deportivo”, apuntó.