Esta es la polémica decisión que tomará Gabriel Milito con Jordan Carrillo, refuerzo de Chivas

Una de las razones por las que Chivas es candidato al título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX deriva de la forma en cómo el club se reforzó para este torneo a través de las adquisiciones de elementos como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, los cuales brillaron en sus últimos equipos.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Tristemente para la afición de Chivas, la realidad es que ninguno de los mexicanos ha podido destacar como se esperaba y como lo hicieron en Pumas y Xolos, respectivamente. Por tal motivo, Gabriel Milito habría tomado una decisión sobre Jordan Carrillo a semanas para la Liguilla.

¿Qué decisión tomó Gabriel Milito con Jordan Carrillo en Chivas?

De los dos refuerzos, parece que es Jordan quien ha levantado la mano en los últimos compromisos de Chivas ante Atlas, Tigres y Necaxa. De hecho, el mexicano ha tenido buenas actuaciones y se ha hecho presente en el mercado, lo cual ha llamado la atención de la afición.

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A pesar de ello, y de acuerdo con el periodista Jesús Bernal, Gabriel Milito aún no considera a Jordan Carrillo entre los titulares para este cierre del torneo. La fuente reveló que Milito suele darle confianza a los elementos con los que trabaja más tiempo, por lo que considera que Carrillo aún no está listo para ser titular.

¿Contra qué jugadores debe disputar un puesto titular Jordan Carrillo?

Considerando que Jordan Carrillo puede jugar en prácticamente todas las líneas del centro del campo, posiblemente su rival más grande en estos momentos para ser titular en Chivas es Brian Gutiérrez, quien dicho sea de paso ha tenido un gran rendimiento en los últimos compromisos.

Del mismo modo, otros elementos como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Omar Govea se disputan con él un puesto en el centro del campo de Chivas. Finalmente, el mismo Kevin Castañeda es otro compañero que Jordan Carrillo tendría que tomar en cuenta para ser titular.